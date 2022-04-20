Час з 4 до 5 ранку вважається годиною найчорніших думок і страхів (“годиною сови”), зоною відчаю. Це пов’язано з фізіологічними процесами, так працює мозок у стресовому стані.

Як варто боротися з цим станом?

– Час перед світанком називають “часом самогубців”. До речі, саме тому цей час обирають для початку війни – потрібна паніка, – пише журналіст Інна Дудник.

Що важливо знати, якщо вас під ранок “накриває” тривожне безсоння:

Це мине! Це просто фізіологія. Мозок так працює. Раніше так не було, тому що стресу було менше. Розуміння цього вже значно полегшить життя. Не читайте новин в цей час. Вони лише посилять тривогу. Якщо є можливість, займіться дрібною моторикою (вишивка, в’язання) або змініть реальність. Підійде книга або комп’ютерна гра. Випийте чаю. Повільно, маленькими ковтками. Це знизить рівень гормонів стресу. Не ухвалюйте жодних рішень і не робіть жодних висновків до 6 ранку, якщо це не терміново.

Варто дбати про свій психоемоційний стан та за можливості уникати того, що провокує порушення внутрішньої рівноваги.

Джерело: Інна Дуднік