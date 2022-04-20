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Психологія

Година сови: як упоратися з тривожністю перед світанком

20 Квітня 2022, 21:15
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
стресс
Джерело: Depositphotos

Час з 4 до 5 ранку вважається годиною найчорніших думок і страхів (“годиною сови”), зоною відчаю. Це пов’язано з фізіологічними процесами, так працює мозок у стресовому стані.

Як варто боротися з цим станом?

– Час перед світанком називають “часом самогубців”. До речі, саме тому цей час обирають для початку війни – потрібна паніка, – пише журналіст Інна Дудник.

Що важливо знати, якщо вас під ранок “накриває” тривожне безсоння:

  1. Це мине! Це просто фізіологія. Мозок так працює. Раніше так не було, тому що стресу було менше. Розуміння цього вже значно полегшить життя.
  2. Не читайте новин в цей час. Вони лише посилять тривогу.
  3. Якщо є можливість, займіться дрібною моторикою (вишивка, в’язання) або змініть реальність. Підійде книга або комп’ютерна гра.
  4. Випийте чаю. Повільно, маленькими ковтками. Це знизить рівень гормонів стресу.
  5. Не ухвалюйте жодних рішень і не робіть жодних висновків до 6 ранку, якщо це не терміново.
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Варто дбати про свій психоемоційний стан та за можливості уникати того, що провокує порушення внутрішньої рівноваги.

Джерело: Інна Дуднік

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Поради, поради лікаря, Психологія
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