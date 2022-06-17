Едва ли не самый простой способ успокоиться – начать дышать глубже и медленнее, считает психолог, канд. психологических наук Анастасия Широкая.

Однако, можем ли мы в стрессе вовремя проконтролировать скорость сердцебиения, сужения или расширения сосудов или перестать думать о проблемах.

Эндрю Хуберман — нейробиолог, более 20 лет изучавший зрительную систему и утверждающий, что именно точка зрения определяет, что мы чувствуем, о чем думаем и то, что мы в конце концов сделаем.

Сейчас смотрят

Зрительный опыт преобладает среди других видов чувствительности. Мы скорее поверим тому, что видим, а не потому, что слышим или чувствуем на ощупь.

И наш взгляд меняется в зависимости от того, что мы увидели. И это можно использовать себе на пользу, например, для выхода из стрессовой ситуации.

Как это работает

Стресс – это возбуждение симпатической нервной системы, когда надпочечники начинают вырабатывать гормоны стресса, ускоряется дыхание, сердцебиение и расширяются зрачки и меняется кривизна хрусталика. Во время стрессовых ситуаций поле зрения сужается.

Глазные яблоки изменяют свое положение относительно носа, и мы можем видеть более или менее четко только один предмет, в то время как все остальное становится размытым.

Это довольно примитивная и эволюционно старая реакция зрительной системы, сопровождающая стресс. Такая фокусировка взора становится дополнительным активатором симпатической нервной системы.

Поэтому, контролируя взгляд, мы способны управлять уровнем стресса. То есть, чтобы остановить стресс и начать успокаиваться, достаточно изменить свой взгляд на мир.

Подойдите к широкому окну, посмотрите на улицу и станет спокойнее. Это нейрофизиология нашего организма.

Источник: Психологическая поддержка