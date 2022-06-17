Чи не найпростіший спосіб заспокоїтися – почати дихати глибше і повільніше, вважає психологиня, кандидат психологічних наук Анастасія Широка.

Проте, чи можемо ми в стресі вчасно проконтролювати швидкість серцебиття, звуження або розширення судин чи перестати думати про проблеми.

Ендрю Хуберман — нейробіолог, понад 20 років вивчав зорову систему. Він стверджує, що саме погляд визначає, що ми почуваємо, про що думаємо, та те, що ми зрештою зробимо.

Зараз дивляться

Зоровий досвід переважає в нас серед інших видів чутливості. Ми швидше повіримо тому, що бачимо, а не тому, що чуємо або відчуваємо на дотик.

І наш погляд змінюється залежно від того, що ми побачили. І це можна використати собі на користь, наприклад, для виходу зі стресової ситуації.

Як це працює

Стрес — це збудження симпатичної нервової системи, коли наднирники починають виробляти гормони стресу, пришвидшується дихання, серцебиття, розширюються зіниці та змінюється кривизна кришталика. Під час стресових ситуацій поле зору звужується.

Очні яблука змінюють своє положення відносно носа, і ми можемо бачити більш-менш чітко тільки один предмет, тоді як все інше стає розмитим.

Це є досить примітивна та еволюційно стара реакція зорової системи, яка супроводжує стрес. Таке фокусування погляду стає додатковим активатором симпатичної нервової системи.

Тому, контролюючи погляд, ми здатні керувати рівнем стресу. Тобто, щоб зупинити стрес і почати заспокоюватися, достатньо змінити свій погляд на світ.

Підійдіть до широкого вікна, подивіться на вулицю, і стане спокійніше. Це нейрофізіологія нашого організму.

Джерело: Психологическая поддержка