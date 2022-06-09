Психолог и ведущая “Ранку у великому місті” на ICTV Юлия Зорий посоветовала, как не перегружать себя информацией во время войны.

— За три месяца полномасштабной войны украинцы успели просто прикипеть к своим гаджетам и экранам телевизоров. Многие даже не могут выполнять повседневные дела, не проверяя, что пишут в Телеграмм-каналах, каждые несколько минут, — отмечает психолог.

По ее словам, желание постоянно читать новости в стрессовых ситуациях – это иллюзия контроля, то есть склонность людей несколько преувеличивать свою способность контролировать события и результаты, на которые мы вряд ли повлияем.

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Но с другой стороны, эта иллюзия контроля выполняет защитную функцию. Она снижает тревожность, придает силы и оптимизм. Но только на время, потому что это таки иллюзия, подчеркнула Юлия Зорий.

Симптомы зависимости от новостей

раздражительность после просмотра новостей;

нарушение сна;

нарушение концентрации внимания;

физическое и психическое истощение.

Как избавиться от зависимости от новостей:

контролируйте, сколько времени вы уделяете просмотру новостей . Сформируйте режим дня – время для приготовления пищи, физических нагрузок, общения с детьми, работы и т.д. А также составьте свой условный график отслеживания новостей и не нарушайте его. Например, вы читаете ленту по полчаса утром, днем и вечером. Также можете договориться чередовать отслеживание с тем, кто рядом, а затем пересказывать самое важное;

. Сформируйте режим дня – время для приготовления пищи, физических нагрузок, общения с детьми, работы и т.д. А также составьте свой условный график отслеживания новостей и не нарушайте его. Например, вы читаете ленту по полчаса утром, днем и вечером. Также можете договориться чередовать отслеживание с тем, кто рядом, а затем пересказывать самое важное; соблюдайте информационную гигиену во время войны . Погрузить нас в информационный хаос, где царят страх, тревожность и неопределенность – цель врага. Потому нельзя верить всему, что вы читаете. Выберите для себя те СМИ, Телеграмм-каналы, экспертов, которым вы доверяете и за которыми следите уже определенное время;

. Погрузить нас в информационный хаос, где царят страх, тревожность и неопределенность – цель врага. Потому нельзя верить всему, что вы читаете. Выберите для себя те СМИ, Телеграмм-каналы, экспертов, которым вы доверяете и за которыми следите уже определенное время; проверяйте информацию в первоисточниках. Все могут ошибаться – намеренно или случайно.

Смотрите второй выпуск digital-проекта «Что делать, если…?» от Нового канала, посвященный зависимости от новостей, по этой ссылке.