Психолог та ведуча “Ранку у великому місті” на ICTV Юлія Зорій порадила, як не перенавантажувати себе інформацією під час війни.

– За три місяці повномасштабної війни українці встигли просто прикипіти до своїх гаджетів та екранів телевізорів. Багато хто навіть не може робити повсякденні справи, не перевіряючи, що пишуть у Телеграм-каналах кожні кілька хвилин, – зауважує психолог.

За її словами, бажання постійно читати новини у стресових ситуаціях – це ілюзія контролю, тобто схильність людей трішки перебільшувати свою здатність контролювати події та результати, на які ми навряд чи можемо вплинути.

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Але з іншого боку ця ілюзія контролю виконує захисну функцію. Вона знижує тривожність, додає сил та оптимізму. Але лише на певний час, бо це таки ілюзія, наголосила Юлія Зорій.

Симптоми залежності від новин

дратівливість після перегляду новин;

порушення сну;

порушення концентрації уваги;

фізичне та психічне виснаження.

Як позбутися залежності від новин:

контролюйте, скільки часу ви приділяєте перегляду новин . Сформуйте режим дня – час на приготування їжі, фізичні навантаження, спілкування з дітьми, роботу тощо. А також складіть свій умовний графік відслідковування новин і не порушуйте його. Наприклад, ви читаєте стрічку по півгодини вранці, вдень та ввечері. Також можете домовитися чергувати відслідковування з тим, хто поруч, а потім переповідати найважливіше;

Сформуйте режим дня – час на приготування їжі, фізичні навантаження, спілкування з дітьми, роботу тощо. А також складіть свій умовний графік відслідковування новин і не порушуйте його. Наприклад, ви читаєте стрічку по півгодини вранці, вдень та ввечері. Також можете домовитися чергувати відслідковування з тим, хто поруч, а потім переповідати найважливіше; дотримуйтеся інформаційної гігієни під час війни . Занурити нас в інформаційний хаос, де панують страх, тривожність та невизначеність – це мета ворога. Тому не можна вірити всьому, що ви читаєте. Оберіть для себе ті ЗМІ, Телеграм-канали, експертів, яким ви довіряєте і за якими слідкуєте вже певний час;

Занурити нас в інформаційний хаос, де панують страх, тривожність та невизначеність – це мета ворога. Тому не можна вірити всьому, що ви читаєте. Оберіть для себе ті ЗМІ, Телеграм-канали, експертів, яким ви довіряєте і за якими слідкуєте вже певний час; перевіряйте інформацію у першоджерелах. Усі можуть помилятися – навмисно чи випадково.

Дивіться другий випуск digital-проекту «Що робити, якщо…?» від Нового каналу, який присвячений залежності від новин, за цим посиланням.