Сейчас в Украине все переживают большой стресс в связи с вражескими обстрелами и психотравмирующими событиями, как потеря близких или вынужденный переезд в другой регион страны или за границу. Это редко проходит без последствий.

Именно поэтому уделяется много внимания сохранению психического здоровья украинцев.

Какие методы применяют украинские психологи, рассказала психолог, координатор Горячей линии благотворительного фонда Запорука Лилия Сироха.

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– Во время войны психологи и психологическая помощь стали чрезвычайно важными. Направлений существует достаточно большое количество, потому что психология не стоит на месте, она постоянно развивается, — говорит психолог.

Среди наиболее известных методов работы с психическим здоровьем в нашей стране — гештальт-терапия, аналитическая психология, положительная психотерапия, клиент-центрированная, телесно-ориентированная, психодрама, транзактный анализ.

Также достаточно популярно направление когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) – достаточно эффективный и доказательный метод работы с фобиями, тревожными расстройствами, РПП (расстройствами пищевого поведения) и посттравматическими стрессовыми расстройствами (ПТСР).

Но часто в арсенале психолога могут присутствовать техники по разным направлениям, что является более эффективным и действенным.

Положительная психотерапия

Основателем метода положительной психотерапии стал Носсрат Пезешкиан. Выходец из Пакистана, он жил и работал в Европе. Благодаря восточному происхождению, он смог соединить восточную мудрость с рациональностью Запада, традиции Запада и Востока.

В общем кросс-культурный подход проходит сквозной линией через всю положительную психотерапию.

Название положительной психотерапии происходит от латинского positum, что значит “данный”, “фактический”, “действительный”, “настоящий”.

В положительной психотерапии отмечается, что болезни, конфликты, стрессы, жизненные неурядицы являются данностью жизни каждого человека и это нужно признавать.

И одновременно признается, что человек с рождения наделен способностями и ресурсами, благодаря которым способен находить решение самых сложных проблем и превращать их в жизнь.

Если существует проблема, то существует и ее решение, считал Пезешкиан.

Три принципа положительного метода

Основными принципами подхода являются:

Принцип надежды – у нас у всех есть ресурсы и возможности, которые помогут справиться с трудностями. Эти возможности расширяются с получением жизненного опыта или целенаправленной тренировкой. Принцип баланса — жизнь должна быть гармоничной и сбалансированной. Одним из самых известных методов является так называемая модель баланса, которая помогает проанализировать свою жизнь и увидеть, где возникла дисгармония, а следовательно, какой сфере нужно уделить внимание в настоящее время. Принцип само- и взаимопомощи — психолог должен показать техники, которые клиент сможет использовать сам, если у него будут возникать сложные ситуации. Психолог не может решить за клиента его делему, он помогает клиенту переосмыслить ситуацию.

Существует много разных способов проанализировать ситуацию. Научить ими пользоваться – задача положительного психотерапевта.

Иногда достучаться до нашего подсознания помогают притчи.

Это небольшие рассказы, обязательно имеющие сюжетную линию и заканчивающиеся выводом, что прямо или косвенно указывает направление действий или способ решения проблемы.

– Применяя положительный подход, мы пытаемся совместно с пациентом найти альтернативные возможности, решения, которые до этого были за пределами его сознания, – говорит психолог.

КПТ – когнитивно-поведенческая терапия

КПТ — это психологический подход, который является научно обоснованным и наиболее популярным в мире. Достаточно эффективный и доказательный метод работы с фобиями, тревожными расстройствами, РПП (расстройствами пищевого поведения) и ПТСР.

Поскольку в Украине сейчас трудно найти человека, не пережившего стрессовые или психотравмирующие события, важно не оставлять человека одного, так как социальная поддержка – это очень важный фактор в преодолении психологических проблем.

Это совсем не означает, что ПТСР возникнет у всех украинцев. Есть даже статистические данные, что у 70% людей, переживших травматические ситуации, ПТСР не возникнет, а у 30% — может.

Как узнать, что, возможно, вам уже нужно обратиться к специалисту? Если вы постоянно возвращаетесь мысленно к травматическим событиям, не можете прожить эту травму, чтобы интегрировать ее в свое подсознание, у вас нарушен сон, часто снятся кошмары, вы чувствуете постоянную тревогу – все это может указывать, что вам нужна поддержка и помощь.

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– Переживание травмы или психотравмирующей ситуации является настоящим испытанием для человека. И чтобы с этим справиться, нужно время и поддержка, — говорит Лилия Сироха.

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