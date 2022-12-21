Зараз в Україні всі переживають великий стрес у зв‘язку з ворожими обстрілами та психотравматичними подіями, як-от втрата близьких або вимушений переїзд в інший регіон країни чи за кордон. Це рідко проходить без наслідків.

Саме тому наразі приділяється багато уваги збереженню психічного здоров’я українців.

Які методи застосовують українські психологи, розказала психологиня, координатор Гарячої лінії благодійного фонду Запорука Лілія Сіроха.

Зараз дивляться

– Під час війни психологи та психологічна допомога стали надзвичайно важливими. Напрямів існує досить багато, тому що психологія не стоїть на місці, вона постійно розвивається, – каже психологиня.

Серед найвідоміших методів роботи з психічним здоров’ям в нашій країні є гештальт-терапія, аналітична психологія, позитивна психотерапія, клієнт-центрована, тілесно-орієнтована, психодрама, транзактний аналіз.

Також досить популярний напрям когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) – досить ефективний та доказовий метод роботи з фобіями, тривожними розладами, РХП ( розладами харчової поведінки) та посттравматичним стресовим розладом (ПТСР)

Але часто в арсеналі психолога можуть бути техніки з різних напрямів, що є ефективнішим та більш дієвим.

Позитивна психотерапія

Засновником методу позитивної психотерапії став Носсрат Пезешкіан. Виходець з Пакістану, він жив і працював у Європі. Завдяки східному походженню він зміг поєднати східну мудрість із раціональністю Заходу, традиції Заходу та Сходу.

Загалом крос-культурний підхід проходить наскрізною лінією через усю позитивну психотерапію.

Назва позитивної психотерапії походить від латинського positum, що означає “фактичний”, “дійсний”, “той, що є насправді”.

У позитивній психотерапії зазначається, що хвороби, конфлікти, стреси, життєві негаразди є даністю життя і це треба визнавати.

І одночасно визнається, що людина з народження наділена здібностями та ресурсами, завдяки яким здатна знаходити вирішення найскладніших проблем та втілювати їх у життя.

Якщо існує проблема — то існує і її вирішення, вважав Пезешкіан.

Три принципи позитивного методу

Основними принципами підходу є:

Принцип надії — у нас у всіх є ресурси і можливості, що допоможуть впоратися з труднощами. Ці можливості розширюються з отриманням життєвого досвіду або цілеспрямованого тренування. Принцип балансу — життя повинно бути гармонійним і збалансованим. Одним з найвідоміших методів є так звана модель балансу, яка допомагає проаналізувати своє життя і побачити, де виникла дисгармонія, а отже якій сфері потрібно приділити увагу нині. Принцип само- та взаємодопомоги – психолог має показати техніки, які клієнт зможе використовувати сам, якщо у нього будуть виникати складні ситуації. Психолог не може вирішити за клієнта його проблему, він допомагає клієнту переосмислити ситуацію.

Існує багато різноманітних способів проаналізувати ситуацію. Навчити ними користуватися – завдання позитивного психотерапевта.

Іноді достукатися до нашої підсвідомості допомагають притчі.

Це невеличкі оповідання, які обов’язково мають сюжетну лінію і закінчуються висновком, що прямо чи опосередковано вказує напрямок дій або спосіб вирішення проблеми.

– Застосовуючи позитивний підхід, ми намагаємося спільно з пацієнтом знайти альтернативні можливості, рішення, які доти були за межами його свідомості, – говорить психологиня.

КПТ – когнітивно-поведінкова терапія

КПT- це психологічний підхід, який є науково обґрунтованим та найбільш популярним у світі. Досить ефективний та доказовий метод роботи з фобіями, тривожними розладами, РХП (розладами харчової поведінки) та ПТСР.

Оскільки в Україні зараз важко знайти людину, що не пережила стресові або психотравматичні події, важливо не залишати людину одну, оскільки соціальна підтримка – це дуже важливий фактор в подоланні психологічних проблем.

Це зовсім не означає, що ПТСР виникне у всіх українців. Є навіть статистичні дані, що у 70% людей, які пережили травматичні ситуації, ПТСР не виникне, а у 30% – може.

Як дізнатися, що, можливо, вам вже потрібно звернутися до спеціаліста? Якщо ви постійно повертаєтеся подумки до травматичних подій, не можете прожити цю травму, щоб інтегрувати її у свою підсвідомість, у вас порушений сон, часто сняться кошмари, ви відчуваєте постійну тривогу – все це може вказувати, що вам потрібна підтримка та допомога.

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– Переживання травми чи психотравматичної ситуації є справжнім випробуванням для людини. І щоб з цим впоратися, потрібен певний час та підтримка, – говорить Лілія Сіроха.

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