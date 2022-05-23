Дневник сна достаточно вести в течение одной недели, чтобы разобраться с причинами, которые мешают вам хорошо спать.

Вести дневник сна советуют специалисты, которые размещают свои рекомендации на онлайн-платформе Психологическая поддержка.

Как вести дневник сна

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Каждое утро в течение недели делайте заметки, сколько часов вы спали, во сколько заснули и во сколько проснулись, а также просыпались ли вы ночью.

Также хорошая идея оценить качество вашего сна по 10-балльной шкале.

Кроме того, вы можете воспользоваться специальными приложениями в телефоне или цифровом часах, которые помогут вам проследить качество вашего сна.

После, как вы получили информацию о паттернах вашего сна, подумайте о факторах, которые могут влиять на качество сна в позитивную или в негативную сторону.

Факторы, которые могут влиять на сон:

употребляли ли вы какие-либо стимуляторы (кофеин, алкоголь, никотин) за два часа до того, как лечь спать;

какая температура в спальне;

насколько светлое/темное помещение, насколько в нем тихо;

убрана ли ваша комната;

смотрите ли вы телефон/ноутбук/телевизор перед сном;

есть ли что-нибудь, о чем вы беспокоитесь или что-то, что вызывает стресс.

Вы можете вести дневник в записной книжке, в заметках на телефоне, создать таблицы или загрузить приложение на телефон для отслеживания вашего сна.

Такое упражнение занимает лишь несколько минут вашего времени всего в течение недели, но это поможет понять ваши привычки, которые влияют на сон. Вам легче будет понять, что вы делаете неправильно, и что можно изменить, чтобы лучше спать. Также обратите внимание, есть ли какая-то разница в ваших буднях и выходных днях.

Специалисты по сну советуют сохранять одинаковый режим сна в течение недели, который бы почти не отличался в будни и выходные. Также они советуют засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Если вы имеете расстройства сна, которые длятся дольше месяца, лучше обратиться к специалисту. Дневник сна поможет ему наладить ваш сон и, возможно, подобрать правильное лечение.

Источник: Психологическая поддержка