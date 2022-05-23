Щоденник сну досить вести протягом одного тижня, щоб розібратися з причинами, які заважають вам добре спати.

Вести щоденник сну радять фахівці, які розміщують свої рекомендації на онлайн-платформі Психологічна підтримка.

Як вести щоденник сну

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Щоранку протягом тижня робіть нотатки, скільки годин ви спали, у скільки заснули і у скільки прокинулися, а також чи прокидалися ви вночі.

Також хороша ідея оцінити якість вашого сну за 10-бальною шкалою.

Крім того, ви можете скористатися спеціальними додатками в телефоні або цифровому годиннику, які допоможуть вам простежити якість вашого сну.

Після, як ви отримали інформацію про патерни вашого сну, подумайте про фактори, які можуть впливати на якість сну в позитивну або в негативну сторону.

Фактори, які можуть впливати на сон:

чи вживали ви будь-які стимулятори (кофеїн, алкоголь, нікотин) за дві години до того, як лягти спати;

яка температура в спальні;

наскільки світле/темне приміщення, наскільки в ньому тихо;

чи прибрана ваша кімната;

чи дивитеся ви телефон/ноутбук/телевізор перед сном;

чи є щось, про що ви турбуєтеся або щось, що викликає стрес.

Ви можете вести щоденник в записнику, в нотатках на телефоні, створити таблиці або завантажити додаток на телефон для відстеження вашого сну.

Така вправа займає лише кілька хвилин вашого часу протягом тижня, але це допоможе зрозуміти ваші звички, які впливають на сон. Вам легше буде зрозуміти, що ви робите неправильно, і що можна змінити, щоб краще спати. Також зверніть увагу, чи є якась різниця у ваших буднях і вихідних днях.

Фахівці зі сну радять зберігати однаковий режим сну протягом тижня, який би майже не відрізнявся в будні і вихідні. Також вони радять засипати і прокидатися в один і той же час.

Якщо ви маєте розлади сну, які тривають довше місяця, краще звернутися до фахівця. Щоденник сну допоможе йому налагодити ваш сон і, можливо, підібрати правильне лікування.

Джерело: Психологічна підтримка