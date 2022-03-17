Из-за войны в Украине и стресса украинцы стали чаще конфликтовать.
Психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина рассказала, как избегать ссор.
Рекомендации:
- Надо осознать, что такое состояние – это нормальная реакция на ненормальные события. Надо спокойно реагировать на раздражение, страх, гнев, слезы окружающих, прощать их слабости.
- Думать, что положительного для себя и окружающих можно сделать именно сейчас.
- Быть полезным – например, заниматься волонтерством.
- Быть продуктивным. В такой ситуации важно делать то, что человек умеет и что у него хорошо получается.
- Беспокоиться о себе – ежедневно уделять внимание себе и удовлетворять базовые потребности в еде, сне и отдыхе, тепле, общении и уединении.
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Психологи рекомендуют меньше времени уделять чтению новостей, больше общаться с родными и близкими. Это поможет разгружать мозг, что важно для психического состояния.
Источник: Психологическая поддержка