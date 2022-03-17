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Психология

Когда нервы на пределе. Как не ссориться во время войны

17 марта 2022, 19:57
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
агресія
Источник: Pixabay

Из-за войны в Украине и стресса украинцы стали чаще конфликтовать.

Психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина рассказала, как избегать ссор.

Рекомендации:

  • Надо осознать, что такое состояние – это нормальная реакция на ненормальные события. Надо спокойно реагировать на раздражение, страх, гнев, слезы окружающих, прощать их слабости.
  • Думать, что положительного для себя и окружающих можно сделать именно сейчас.
  • Быть полезным – например, заниматься волонтерством.
  • Быть продуктивным. В такой ситуации важно делать то, что человек умеет и что у него хорошо получается.
  • Беспокоиться о себе – ежедневно уделять внимание себе и удовлетворять базовые потребности в еде, сне и отдыхе, тепле, общении и уединении.
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Психологи рекомендуют меньше времени уделять чтению новостей, больше общаться с родными и близкими. Это поможет разгружать мозг, что важно для психического состояния.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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