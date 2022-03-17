Через війну в Україні та стрес українці почали частіше конфліктувати.

Психологиня, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина розповіла, як уникати сварок.

Рекомендації:

Треба усвідомити, що такий стан – це нормальна реакція на ненормальні події. Потрібно спокійно реагувати на роздратування, страх, гнів, сльози навколишніх, пробачати їхні слабкості.

Думати, що позитивного для себе та навколишніх можна зробити саме зараз.

Бути корисним – наприклад, займатися волонтерством.

Бути продуктивним. У такій ситуації важливо робити те, що людина вміє та що у неї добре виходить.

Турбуватися про себе – щодня приділяти увагу собі та задовольняти базові потреби у їжі, сні та відпочинку, теплі, спілкуванні та усамітненні.

Психологи рекомендують менше часу приділяти читанню новин, а більше спілкуватися з рідними та близькими. Саме це допоможе розвантажувати мозок, що важливо для психічного стану.

Джерело: Психологічна підтримка