Практический психолог Юлия Ворман предлагает подборку фильмов, снятых по реальным событиям, которые вдохновляют и мотивируют двигаться дальше, несмотря ни на что.

Целитель Адамс (1998)

Доктор Хантер Адамс попадает в психиатрическую больницу в состоянии глубокой депрессии. Но врачи не могут ему помочь, его спасают пациенты. Они заставляют его посмотреть на свою жизнь со стороны, взглянуть на него со смехом.

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На собственном примере Адамс убеждается в том, что смех может творить чудеса и исцелять.

Цветок пустыни (2009)

История Варис Дири — простой девочки-кочевницы из Сомали. В 13 лет она сбежала из семьи, добралась до Могадиша, а затем оказалась в Лондоне. Через несколько лет ей удалось стать одной из самых популярных моделей мира.

Варис не была первой темнокожей топ-моделью, но она стала первой женщиной, которая публично осудила практику женского обрезания, была избрана специальным послом ООН и создала фонд борьбы с FGM.

1+1 (2011)

Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который меньше всего подходит для этой работы, — молодого жителя пригорода Дриса, только что освободившегося из тюрьмы.

Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидной коляске, Дрису удается разбавить размеренную жизнь аристократа духом приключений.

Социальная сеть (2010)

Дэвид Финчер экранизировал самую интересную историю о самом молодом в мире миллиардере, который разбогател лишь в 30 лет.

В фильме речь пойдет о молодых людях, которые не прозевали успеха и поступили на учебу в Гарвардский университет, где не гуляли и развлекались, а все время уделяли лишь учебе.

Таким был Марк Цукерберг. В тот момент, когда его бросила любимая, он решил создать свой сайт, на котором начал обсуждать с однокурсниками отношения с противоположным полом.

Таким образом появилась знаменитая социальная сеть Facebook. Это и стало началом пути к богатству…

Тинейджер на миллиард (2011)

События фильма, основанного на реальной истории успеха молодого миллиардера, разворачиваются вокруг подростка по имени Топ, который уже в юном возрасте выявлял задатки успешного предпринимателя.

Еще в 16 лет он имел довольно неплохой и стабильный доход от популярных онлайн-игр и даже мог похвастаться собственным автомобилем.

В 17 лет он решает сменить поле деятельности и начинает свой первый бизнес по продаже жареных каштанов. Однако это предприятие становится лишь небольшим этапом на пути становления одного из самых смелых бизнесменов в мире.

Источник: Психологическая поддержка