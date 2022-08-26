Практичний психолог Юлія Ворман пропонує добірку фільмів, знятих за реальними подіями, які надихають і мотивують рухатися далі, незважаючи ні на що.

Цілитель Адамс (1998)

Доктор Хантер Адамс потрапляє в психіатричну лікарню в стані глибокої депресії. Але лікарі не можуть йому допомогти, його рятують пацієнти. Вони змушують його подивитися на своє життя зі сторони, поглянути на нього зі сміхом.

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На власному прикладі Адамс переконується в тому, що сміх може творити чудеса і зцілювати.

Квітка пустелі (2009)

Історія Варіс Дірі – простої дівчинки-кочівниці з Сомалі. У 13 років вона втекла з сім’ї, дісталася до Могадіша, а потім опинилася в Лондоні. Через кілька років їй вдалося стати однією з найпопулярніших моделей світу.

Варіс не була першою темношкірою топ-моделлю, але вона стала першою жінкою, яка публічно засудила практику жіночого обрізання, була обрана спеціальним послом ООН і створила фонд боротьби з FGM.

1+1 (2011)

Постраждавши в результаті нещасного випадку, багатий аристократ Філіп наймає в помічники людину, яка найменше підходить для цієї роботи, — молодого жителя передмістя Дріса, який щойно вийшов із в’язниці.

Незважаючи на те, що Філіп прикутий до інвалідного візка, Дрісу вдається розбавити розмірене життя аристократа духом пригод.

Соціальна мережа (2010)

Девід Фінчер екранізував найцікавішу історію про наймолодшого в світі мільярдера, який розбагатів лише в 30 років.

У фільмі мова піде про молодих людей, які вступили в Гарвардський університет, де не гуляли та розважалися, а весь час приділяли лише навчанню.

Таким був Марк Цукерберг. У той момент, коли його кинула кохана, він вирішив створити свій сайт, на якому почав обговорювати з однокурсниками відносини з протилежною статтю.

Таким чином з’явилася знаменита соціальна мережа Facebook. Це і стало початком шляху до багатства…

Тінейджер на мільярд (2011)

Події фільму, що основані на реальній історії успіху молодого мільярдера, розгортаються навколо підлітка на ім’я Топ, який вже в юному віці проявляв задатки успішного підприємця.

Ще в 16 років він мав досить непоганий і стабільний дохід від популярних онлайн-ігор і навіть міг похвалитися власним автомобілем.

У 17 років він вирішує змінити поле діяльності і починає свій перший бізнес з продажу смажених каштанів. Однак це підприємство стає лише невеликим етапом на шляху становлення одного з найсміливіших бізнесменів у світі.

Джерело: Психологічна підтримка