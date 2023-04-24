Психотерапевт Оксана Ткач на площадке популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка сформулировала семь правил в общении, которые помогут избежать назревающего конфликта.

— Конфликт — это не смерч и не хаос, а структурированное явление. Достаточно предсказуемое и управляемое. В межличностном конфликте не может быть победителя, — отмечает специалист.

По словам Оксаны Ткач, избегать конфликта, время которого пришло, тоже опасно. Поэтому уметь конфликтовать — это искусство, которому стоит учиться. Не избегать спора, не нападать и не защищаться, а вести себя в конфликте психологически грамотно.

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Семь правил, как избежать конфликта

Правило 1. Дайте оппоненту высказаться, не перебивая его при этом. Иногда для разрешения конфликта этого бывает достаточно.

Правило 2. Показывайте оппоненту искренний интерес к тому, что он говорит. Не в спорах рождается истина, а в дискуссиях. А для этого нужно позволить человеку высказать свою позицию.

Правило 3. Всегда оставляйте возможность оппоненту сохранить лицо. Даже если он на все 100% ошибается, никогда не указывайте на это прямо.

Правило 4. Демонстрируйте уважение к оппоненту. Для этого достаточно следить за своими интонациями и не допускать никаких резких высказываний.

Правило 5. Оставайтесь открытым и честным. Намеки и недомолвки лишь усугубляют конфликт.

Правило 6. Не ищите виноватых. Обвинения в адрес оппонента — это лучший способ устроить затяжной конфликт без шанса его решить.

Правило 7. Допускайте, что и вы можете быть неправы. Признайте это искренне, если аргументы оппонента разумны и очевидны. Сделать это бывает тяжелее всего, но человек, который умеет просить прощения, — сильный человек.

Источник: Психологическая поддержка