Психотерапевт Оксана Ткач на майданчику популярної онлайн-платформи Психологічна підтримка сформулювала сім правил у спілкуванні, що допоможуть уникнути конфлікту, який назріває.

– Конфлікт – це не смерч і не хаос, а структуроване явище. Досить передбачуване і кероване. У міжособистісному конфлікті не може бути переможця, – зазначає фахівець.

За словами Оксани Ткач, уникати конфлікту, час якого настав, теж небезпечно. Тому вміти конфліктувати – це мистецтво, якого варто вчитися. Не уникати суперечки, не нападати і не захищатися, а поводитися в конфлікті психологічно грамотно.

Сім правил, як уникнути конфлікту

Правило 1: Дайте опоненту висловитися, не перебиваючи його при цьому. Іноді для вирішення конфлікту цього буває достатньо.

Правило 2. Показуйте опонентові щирий інтерес до того, що він говорить. Не в суперечках народжується істина, а в дискусіях. А для цього потрібно дозволити людині висловити свою позицію.

Правило 3. Завжди залишайте можливість опоненту зберегти обличчя. Навіть якщо він на всі 100% помиляється, ніколи не вказуйте на це прямо.

Правило 4. Демонструйте повагу до опонента. Для цього достатньо стежити за своїми інтонаціями і не допускати різких висловлювань.

Правило 5. Залишайтеся відкритим і чесним. Натяки і недомовки лише посилюють конфлікт.

Правило 6. Не шукайте винних. Звинувачення на адресу опонента – це найкращий спосіб влаштувати затяжний конфлікт без шансу його вирішити.

Правило 7. Допускайте, що і ви можете бути неправі. Визнайте це щиро, якщо аргументи опонента розумні й очевидні. Зробити це буває найважче, але людина, яка вміє просити вибачення, – сильна людина.

Джерело: Психологічна підтримка