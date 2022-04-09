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Психология

Начиталась новостей об изнасиловании – как справиться со страхом и паникой

9 апреля 2022, 10:46
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стрес
Источник: Pixabay

В Украине есть случаи изнасилования украинских женщин российскими оккупантами. Новости об этом могут вводить некоторых в состояние паники.

Психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина рассказала, как бороться с этим состоянием.

— Страх собственной смерти и гибели близких, опасения стать жертвой агрессии со стороны врага, издевательства, физического и сексуального насилия являются абсолютно нормальной эмоциональной реакцией. После просмотра новостей об изнасиловании возможна травматическая реакция, — говорит Ирина Тычина.

В то же время его важно своевременно и правильно проработать.

Как это сделать:

  • проявлять эмоции – кричать, плакать, если есть возможность, можно обсудить их с другими;
  • трансформировать их – заменять тревогу и страх злостью на оккупантов;
  • контролируйте мысли – как только начинают тревожить мысли, стоит сфокусироваться на чем-то другом;
  • держать контакт с телом – во время очередного обострения состояния, глубоко дышать, подвигаться;
  • беспокоиться о собственных нуждах – высыпаться, есть и пить, сколько есть потребности;
  • иметь план действий – чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно разработать план, который поможет избежать этого.
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В целом нужно меньше читать новостей и больше времени проводить с близкими.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Изнасилование , Советы психолога , Психология
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