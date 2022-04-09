В Украине есть случаи изнасилования украинских женщин российскими оккупантами. Новости об этом могут вводить некоторых в состояние паники.

Психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина рассказала, как бороться с этим состоянием.

— Страх собственной смерти и гибели близких, опасения стать жертвой агрессии со стороны врага, издевательства, физического и сексуального насилия являются абсолютно нормальной эмоциональной реакцией. После просмотра новостей об изнасиловании возможна травматическая реакция, — говорит Ирина Тычина.

В то же время его важно своевременно и правильно проработать.

Как это сделать:

проявлять эмоции – кричать, плакать, если есть возможность, можно обсудить их с другими;

трансформировать их – заменять тревогу и страх злостью на оккупантов;

контролируйте мысли – как только начинают тревожить мысли, стоит сфокусироваться на чем-то другом;

держать контакт с телом – во время очередного обострения состояния, глубоко дышать, подвигаться;

беспокоиться о собственных нуждах – высыпаться, есть и пить, сколько есть потребности;

иметь план действий – чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно разработать план, который поможет избежать этого.

В целом нужно меньше читать новостей и больше времени проводить с близкими.

Источник: Психологическая поддержка