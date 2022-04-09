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Психологія

Начиталася новин про зґвалтування – як впоратися зі страхом та панікою

9 Квітня 2022, 10:46
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
стрес
Джерело: Pixabay

В Україні трапляються випадки зґвалтування українських жінок російськими окупантами. Новини про це змушують впадати в паніку.

Психолог, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина розповіла, як боротися з цим станом.

– Страх власної смерті та загибелі близьких, побоювання стати жертвою агресії з боку ворога, знущання, фізичного і сексуального насилля є абсолютно нормальною емоційною реакцією. Після перегляду новин про зґвалтування можливою є травматична реакція, – говорить Ірина Тичина.

Водночас її важливо своєчасно та правильно пропрацювати.

Як це зробити:

  • проявляти емоції – кричати, плакати, якщо є змога, можна обговорити їх з іншими;
  • трансформувати їх – змінювати тривогу та страх на злість на окупантів;
  • контролюйте думки – щойно починають бентежити думки, варто сфокусуватися на чомусь іншому;
  • тримати контакт з тілом – під час чергового загострення стану, глибоко дихати, порухатися;
  • турбуватися про власні потреби – висипатися, їсти та пити, скільки є потреби;
  • мати план дій – щоб почуватися у безпеці, треба розробити план, який допоможе уникнути цього.
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Загалом треба менше читати новин та більше часу проводити з близькими.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Зґвалтування , Поради психолога , Психологія
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