В Україні трапляються випадки зґвалтування українських жінок російськими окупантами. Новини про це змушують впадати в паніку.

Психолог, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина розповіла, як боротися з цим станом.

– Страх власної смерті та загибелі близьких, побоювання стати жертвою агресії з боку ворога, знущання, фізичного і сексуального насилля є абсолютно нормальною емоційною реакцією. Після перегляду новин про зґвалтування можливою є травматична реакція, – говорить Ірина Тичина.

Водночас її важливо своєчасно та правильно пропрацювати.

Як це зробити:

проявляти емоції – кричати, плакати, якщо є змога, можна обговорити їх з іншими;

трансформувати їх – змінювати тривогу та страх на злість на окупантів;

контролюйте думки – щойно починають бентежити думки, варто сфокусуватися на чомусь іншому;

тримати контакт з тілом – під час чергового загострення стану, глибоко дихати, порухатися;

турбуватися про власні потреби – висипатися, їсти та пити, скільки є потреби;

мати план дій – щоб почуватися у безпеці, треба розробити план, який допоможе уникнути цього.

Загалом треба менше читати новин та більше часу проводити з близькими.

Джерело: Психологічна підтримка