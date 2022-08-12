Специалисты израильской организации Israel Trauma Coalition начали проводить для коллег из структур МВД Украины онлайн-курс обучения основам самопомощи и помощи ближнему в кризисных ситуациях.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

— Учеба была организована в развитие договоренностей первой леди Украины Елены Зеленской и первой леди Израиля Михаль Герцог и в рамках работы над созданием и внедрением Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего курс проходят 30 украинских психологов, которые работают в подразделениях системы МВД, из разных регионов Украины.

Сейчас смотрят

— Овладение навыками самопомощи и помощи человеку, который переживает сильное стрессовое событие, сегодня важно для всех, кто работает на первой линии контакта, — отметила Елена Зеленская.

По ее словам, изучение курса от Israel Trauma Coalition с дальнейшим распространением этих знаний и практик будет способствовать укреплению психологической устойчивости работников системы МВД, формированию у них способности эффективно справляться со стрессом.

Например, по словам Елены Зеленской, психологи ГСЧС одними из первых прибывают на места страшных трагедий, работают с людьми, которые только что пережили невероятно ужасное событие, с теми, кто потерял близких или кого только что вытащили из-под завалов.

— Опыт израильских коллег сейчас критически необходим Украине, ведь наши люди переживают те травматические события, с которыми Израиль уже научился справляться профессионально, — отметила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Восстанавливать человеческий капитал важно уже сейчас, ведь именно он станет нашим фундаментом на этапе послевоенного восстановления страны, подчеркнула Павличенко.

Фото: Офис президента