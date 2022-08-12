Фахівці ізраїльської організації Israel Trauma Coalition почали проводити для колег зі структур МВС України онлайн курс з навчання основам самодопомоги і допомоги ближньому в кризових ситуаціях.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

– Навчання було організоване у розвиток домовленостей першої леді України Олени Зеленської та першої леді Ізраїлю Міхаль Герцог та в рамках роботи над створенням та впровадженням Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, – йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що загаом курс проходять 30 українських психологів, які працюють в підрозділах системи МВС, з різних регіонів України.

– Оволодіння навичками самодопомоги і допомоги людині, яка переживає сильну стресову подію, сьогодні важливо для всіх, хто працює на першій лінії контакту, – зазначила Олена Зеленська.

За її словами, вивчення курсу від Israel Trauma Coalition з подальшим поширенням цих знань і практик сприятиме зміцненню психологічної стійкості працівників системи МВС, формуванню у них здатності ефективно справлятися зі стресом.

Наприклад, за словами Олени Зеленської, психологи ДСНС одними з перших прибувають на місця страшних трагедій, працюють з людьми, які щойно пережили неймовірно жахливу подію, з тими, хто втратив близьких або кого щойно витягли з-під завалів.

– Досвід ізраїльських колег зараз критично необхідний Україні, адже наші люди переживають ті травматичні події, з якими Ізраїль вже навчився справлятися професійно, – зазначила заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко.

Відновлювати людський капітал важливо вже зараз, адже саме він стане нашим фундаментом на етапі післявоєнного відновлення країни, підкреслила Павличенко.

Фото: Офіс Президента