Сейчас в украинском обществе назревает раскол, когда мы начинаем друг друга обвинять. Кто-то уехал, кто-то остался, кто-то делает больше, кто-то меньше, кто-то говорит на русском языке, кто-то на украинском. Почему это происходит и как перестать это делать, рассказывает психолог Андрей Жельветро.

Причины такого поведения

все это является проявлением психологической травмы , которую получили все мы без исключения. Получили в тот день, когда увидели, как гибнут наши люди, как разрушаются наши города, как рушится наша привычная жизнь. Травму получили все. Потому что война пришла не в отдельный город. Она пришла в сердце каждого украинца;

, которую получили все мы без исключения. Получили в тот день, когда увидели, как гибнут наши люди, как разрушаются наши города, как рушится наша привычная жизнь. Травму получили все. Потому что война пришла Она пришла в сердце каждого украинца; мы не знаем, как себя вести . Потому что нас, в отличие от военных, никто к войне не готовил. Поэтому не каждый человек способен выдержать такое напряжение и такое давление;

. Потому что нас, в отличие от военных, никто к войне не готовил. Поэтому не каждый человек способен выдержать такое напряжение и такое давление; мы обвиняем других людей, таких же украинцев, как и мы, потому что по сути мы обвиняем самих себя. Обвиняем за свой страх, за растерянность, за непонимание, как жить.

Как мы пытаемся избавиться от чувства вины

мы приносим себя в жертву , загоняя себя в любую работу. Сдаем кровь, волонтерим, помогаем на блокпостах, записываемся в тероборону, разносим еду. Делаем что угодно, даже порой то, что до этого делать не умели;

, загоняя себя в любую работу. Сдаем кровь, волонтерим, помогаем на блокпостах, записываемся в тероборону, разносим еду. Делаем что угодно, даже порой то, что до этого делать не умели; мы начинаем требовать точно такого же пожертвования и от других людей. И осуждаем тех, кто делает меньше нас. Но на этом не останавливаемся и начинаем закипать злобой к тем людям, кто сейчас находится в безопасности и комфорте;

пожертвования и от других людей. И осуждаем тех, кто делает меньше нас. Но на этом не останавливаемся и начинаем закипать к тем людям, кто сейчас находится в безопасности и комфорте; в конце концов мы начинаем стремится к справедливому наказанию тех, кто с нашей точки зрения сделал для страны меньше, чем мы. Именно такое настроение и приводит к расколу внутри страны.

Как не обвинять себя и знакомых

Самое главное – прекратить обвинять себя. Если уехал – это нормально. Если остался – это нормально. Главное, что живой, главное, что украинец. Никогда не сравнивайте себя с другими. Кто сделал больше, кто меньше. Это дело каждого человека. Это – его выбор. Фундаментальное. Нужно самостоятельно решить, чем, какими знаниями и навыками, вы можете помогать стране. Решить именно самостоятельно. Не обращать внимания на то, где вы находитесь географически. В центре страны, на ее западе или за границей. Главный ориентир – это наша страна, и наше общее будущее. Объяснить себе, что когда вы принимали решение, то вы сделали самый лучший выбор из всех возможных на тот момент. Поэтому вы ни перед кем не должны оправдываться.

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Поэтому давайте всю эту энергию мы направим на поддержку нашего государства, нашего Президента, наших Вооруженных сил и на поддержку друг друга.

Победа уже очень скоро будет за нами. И потом в страну хлынут инвестиции, фонды, все будет отстраиваться, возрождаться. Нам будут отовсюду помогать. Потому что до этого никто не верил, что Украина, которая в 28 раз меньше россии, победит.