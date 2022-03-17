Зараз в українському суспільстві назріває розкол, коли ми починаємо один одного звинувачувати. Хтось поїхав, хтось залишився, хтось робить більше, хтось менше, хтось говорить російською мовою, хтось українською. Чому це відбувається і як перестати це робити, розповідає психолог Андрій Жельветро.

Причини такої поведінки

все це є проявом психологічної травми , яку отримали всі ми без винятку. Отримали в той день, коли побачили, як гинуть наші люди, як руйнуються наші міста, як руйнується наше звичне життя . Травму отримали всі. Бо війна прийшла не в окреме місто . Вона прийшла в серце кожного українця;

, яку отримали всі ми без винятку. Отримали в той день, коли побачили, як гинуть наші люди, як руйнуються наші міста, як руйнується наше . Травму отримали всі. Бо війна прийшла . Вона прийшла в серце кожного українця; ми не знаємо, як поводитися . Тому що нас, на відміну від військових, ніхто до війни не готував. Тому не кожна людина здатна витримати таку напругу і такий тиск;

. Тому що нас, на відміну від військових, ніхто до війни не готував. Тому не кожна людина здатна витримати таку напругу і такий тиск; ми звинувачуємо інших людей, таких же українців, як і ми, тому що по суті ми звинувачуємо самих себе. Звинувачуємо за свій страх, за розгубленість, за нерозуміння, як жити.

Як ми намагаємося позбутися почуття провини

ми приносимо себе в жертву , заганяючи себе в будь-яку роботу. Здаємо кров, волонтеримо, допомагаємо на блокпостах, записуємося в тероборону, розносимо їжу. Робимо що завгодно , навіть часом те, чого до цього робити не вміли;

, заганяючи себе в будь-яку роботу. Здаємо кров, волонтеримо, допомагаємо на блокпостах, записуємося в тероборону, розносимо їжу. Робимо , навіть часом те, чого до цього робити не вміли; ми починаємо вимагати такого ж пожертвування і від інших людей. І засуджуємо тих, хто робить менше нас. Але на цьому не зупиняємося і починаємо закипати злістю до тих людей, хто зараз знаходиться в безпеці і комфорті;

і від інших людей. І засуджуємо тих, хто робить менше нас. Але на цьому не зупиняємося і починаємо закипати до тих людей, хто зараз знаходиться в безпеці і комфорті; зрештою ми починаємо прагнути справедливого покарання тих, хто з нашої точки зору зробив для країни менше, ніж ми. Саме такий настрій і призводить до розколу всередині країни.

Як не звинувачувати себе і знайомих

Найголовніше – припинити звинувачувати себе. Якщо поїхав – це нормально. Якщо залишився – це нормально. Головне, що живий, головне, що українець. Ніколи не порівнюйте себе з іншими. Хто зробив більше, хто менше. Це справа кожної людини. Це – її вибір. Фундаментальний. Потрібно самостійно вирішити, чим, якими знаннями і навичками, ви можете допомагати країні. Вирішити саме самостійно. Не звертати уваги на те, де ви знаходитесь географічно. У центрі країни, на її заході або за кордоном. Головний орієнтир – це наша країна, і наше спільне майбутнє. Пояснити собі, що коли ви приймали рішення, то ви зробили найкращий вибір з усіх можливих на той момент. Тому ви ні перед ким не повинні виправдовуватися.

Тому давайте всю цю енергію ми направимо на підтримку нашої держави, нашого Президента, наших Збройних сил і на підтримку один одного.

Перемога вже дуже скоро буде за нами. І потім в країну хлинуть інвестиції, фонди, все буде відбудовуватися, відроджуватися. Нам будуть звідусіль допомагати. Тому що до цього ніхто не вірив, що Україна, яка в 28 разів менша за Росію, переможе.