Практический психолог Юлия Ворман в рамках онлайн-ресурса Психологическая поддержка предложила подборку мультфильмов, которые учат детей сопереживанию, терпимости и отношению к немного не таким, как они.

Подарок (2015, Германия). Трогательный короткий анимационный фильм о подростке и очень особенной собаке, который создали на основе комиксов бразильского художника Фабио “Коалы” Кавальканти аниматоры Якоб Фрей и Маркус Кранцлер. Выиграл десятки международных призов и помог молодым аниматорам получить работу в студиях Пиксар и Дисней.

Кастрюлька Анатоля (2014, Франция). Главный герой мультфильма — мальчик по имени Анатоль. Он совсем непохож на сверстников, и это разительное отличие заключается в красной кастрюльке, крепко привязанной нитью того же цвета к руке мальчика. Этот атрибут, неизменно сопровождающий повсюду нашего героя, приковывает взгляды прохожих и вызывает насмешки.

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Неудивительно, что странный паренек очень одинок. Вместо друзей его повсюду сопровождает стая бродячих собак, которых привлекает грохот посуды, что волочится по тротуарам. Случайные прохожие пугаются этого звука и посылают вслед за Анатолем проклятия. Сумасшедший мальчик не знает радости и не умеет веселиться, как его сверстники.

Родители его одноклассников запрещают своим детям общаться со странным мальчишкой. Да и сами ребята пытаются обходить его. А впоследствии за ним и вовсе закрепляется репутация безумца, делающего парня еще несчастнее.

С тех пор он не стремится заводить знакомства и старается от всех отгородиться. Этого несчастного ребенка не встретить на спортивной площадке, катке или во дворе. Он живет в своем особом мире и никого в него не пускает. Но как-то все меняется, в жизни мальчика появляется настоящий друг…

Струны (2014, Испания). Красивая история о толерантности, равенстве, солидарности, дружбе и детской мудрости, которой стоит поучиться даже взрослым.

Мультфильм награжден премией Гойя за лучший короткометражный анимационный фильм. Его создатель, Педро Солис, хотел обратить внимание на важность инклюзивного образования.

Тамара (2013, США). Этот трогательный короткометражный мультфильм расскажет о девочке Тамаре, которая мечтает стать танцовщицей. Она танцует под звуки музыкальной шкатулки, не замечая ничего вокруг. Но почему так расстраивается мама, когда видит это? Оказывается, Тамара совсем не слышит музыку.

Секрет Маэла (2014, Франция). Авторы этого мультфильма хотели объяснить не только детям, но и взрослым тему отношения к людям с синдромом Ангельмана. Чтобы оценить тонкость этого фильма, его стоит посмотреть несколько раз.

Мой братец с Луны (2007, Франция). Этот анимационный фильм создал Фредерик Филибер, отец мальчика-аутиста.

Автор поделился своими переживаниями и идеей: “Когда мы поняли, что у нашего сына проблемы, педиатр направил нас в центр психического здоровья, в котором мы, родители, начали проходить сеансы психоанализа.

Мы стали искать другие решения по уходу за больными детьми в больницах и дома. Параллельно мы решили создать фильм. Это был способ рассказать небольшую историю, чтобы говорить о проблеме аутизма в понятной форме.

Этот фильм могут смотреть все: родители, специалисты, те, для кого аутизм не значит ничего. И те, кто в жизни столкнулся с этим“.

И в качестве бонуса для хорошего семейного вечера предлагаем не мультипликационный, а художественный фильм, которые поднимает те же проблемы, что и описанные выше мультики.

Мой брат — супергерой (2019, Италия). У Джека две сестры, но он мечтает о брате, с которым можно будет играть в понятные только парням игры. И вот родители объявляют, что долгожданный брат скоро появится. Но он будет “особенным”.

Джек тут же решает, что в их семье появится супергерой, с которым они вместе спасут мир. Ему придется проделать долгий путь, чтобы понять, что у людей с лишней хромосомой действительно есть суперспособность, в которой нуждается человечество. И это — бесконечная доброта.

Источник: Психологическая поддержка