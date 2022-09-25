Практичний психолог Юлія Ворман в рамках онлайн-ресурсу Психологічна підтримка запропонувала добірку мультфільмів, які вчать дітей співчуттю, терпимості і відношенню до трохи не таких, як вони.

Подарунок (2015, Німеччина). Зворушливий короткий анімаційний фільм про підлітка і дуже особливого песика, який створили на основі коміксів бразильського художника Фабіо “Коали” Кавальканті аніматори Якоб Фрей і Маркус Кранцлер. Виграв десятки міжнародних призів і допоміг молодим аніматорам отримати роботу в студіях Піксар і Дісней.

Каструлька Анатоля (2014, Франція). Головний герой мультфільму – хлопчик на ім’я Анатоль. Він зовсім несхожий на однолітків, і ця разюча відмінність полягає в червоній каструльці, міцно прив’язаної ниткою того ж кольору до руки хлопчика. Цей атрибут незмінно супроводжує всюди нашого героя, приковує погляди перехожих і викликає глузування.

Зараз дивляться

Не дивно, що несхожий ні на кого хлопчина дуже самотній. Замість друзів його всюди супроводжує зграя бродячих собак, яких приваблює гуркіт посуду, що волочиться по тротуарах. Випадкові перехожі лякаються цього звуку і посилають слідом за Анатолем прокляття. Божевільний хлопчик не знає радості і не вміє веселитися, як його однолітки.

Батьки його однокласників забороняють своїм дітям спілкуватися з дивним хлопчиськом. Та й самі хлопці намагаються обходити його. А згодом за ним і зовсім закріплюється репутація божевільного, що робить хлопця ще нещаснішим.

З тих пір він не прагне заводити знайомства і намагається від усіх відгородитися. Цю нещасну дитину не зустріти на спортивному майданчику, ковзанці або у дворі. Вона живе в своєму особливому світі і нікого в нього не пускає. Але якось все змінюється, в житті хлопчика з’являється справжній друг…

Струни (2014, Іспанія). Красива історія про толерантність, рівність, солідарність, дружбу і дитячу мудрість, якої варто повчитися навіть дорослим.

Мультфільм нагороджений премією Гойя за кращий короткометражний анімаційний фільм. Його творець, Педро Соліс, хотів звернути увагу на важливість інклюзивної освіти.

Тамара (2013, США). Цей зворушливий короткометражний мультфільм розповість про дівчинку Тамару, яка мріє стати танцівницею. Вона танцює під звуки музичної шкатулки, не помічаючи нічого навколо. Але чому так засмучується мама, коли бачить це? Виявляється, Тамара зовсім не чує музику.

Секрет Маела (2014, Франція). Автори цього мультфільму хотіли пояснити не тільки дітям, а й дорослим тему ставлення до людей з синдромом Ангельмана. Щоб оцінити тонкість цього фільму, його варто подивитися кілька разів.

Мій братик з Місяця (2007, Франція). Цей анімаційний фільм створив Фредерік Філібер, батько хлопчика-аутиста.

Автор поділився своїми переживаннями і ідеєю: “Коли ми зрозуміли, що у нашого сина проблеми, педіатр направив нас в центр психічного здоров’я, в якому ми, батьки, почали проходити сеанси психоаналізу.

Ми стали шукати інші рішення по догляду за хворими дітьми в лікарнях і вдома. Паралельно ми вирішили створити фільм. Це був спосіб розповісти невелику історію, щоб говорити про проблему аутизму в зрозумілій формі.

Цей фільм можуть дивитися всі: батьки, фахівці, ті, для кого аутизм не означає Нічого. І ті, хто в житті зіткнувся з цим“.

І як бонус для гарного сімейного вечора пропонуємо не мультиплікаційний, а художній фільм, які піднімає ті ж проблеми, що і описані вище мультики.

Мій брат-супергерой (2019, Італія). У Джека дві сестри, але він мріє про брата, з яким можна буде грати в зрозумілі тільки хлопцям гри. І ось батьки оголошують, що довгоочікуваний брат скоро з’явиться. Але він буде “особливим”.

Джек відразу вирішує, що в їхній родині з’явиться супергерой, з яким вони разом врятують світ. Йому доведеться пройти довгий шлях, щоб зрозуміти, що у людей із зайвою хромосомою дійсно є надздібність, якої потребує людство. І це – нескінченна доброта.

Джерело: Психологічна підтримка