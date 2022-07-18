В ходе нового исследования ученые Техасского университета пришли к выводу, что умение ценить внутреннюю красоту повседневных моментов жизни может способствовать более осмысленному существованию.

— Мы показали, что люди, которые ценят мелочи, такие как чашка кофе по утрам или внимательность в разговорах с другими, как правило, обладают высоким чутьем смысла жизни, — отметил профессор факультета психологии и наук о мозге Техасского университета Джошуа Хикс.

В своем исследовании Хикс и его соавторы утверждают, что ценить и находить ценность в опыте, который называется эмпирической оценкой, это один из фундаментальных путей к обретению смысла жизни.

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В ходе научной работы исследователи спрашивали добровольцев, насколько сильно они отождествляют себя с утверждениями, связанными с поиском красоты в жизни и оценкой широкого разнообразия переживаний. Их также попросили вспомнить самое значимое событие прошедшего месяца.

В каждом случае результаты подтверждали первоначальную теорию о том, что, если ценить маленькие моменты, жизнь в целом можно сделать более значимой.

Например, участники, которым было поручено посмотреть последовательность живописных набросков природы, записанных с помощью медленного наращивания инструментальной музыки из документального фильма BBC “Планета Земля”, испытали большее чувство эмпирической признательности, чем те, кто смотрел двухминутное обучающее видео по деревообработке.

Хикс отметил, что исследование началось на раннем этапе пандемии коронавируса, когда люди были изолированы дома и в некоторых случаях не могли добиваться своих целей.

По его словам, вопрос о том, могут ли люди по-прежнему испытывать высокое чувство смысла в этих условиях, имеет большое значение и остается важным в посткарантинную эпоху.

Понимание основных компонентов, влияющих на смысл жизни, может помочь тем, чувствует, что их существование лишено смысла, уверен ученый.