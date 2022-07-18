В ході нового дослідження вчені Техаського університету дійшли висновку, що вміння цінувати внутрішню красу повсякденних моментів життя може сприяти більш осмисленому існуванню.

– Ми показали, що люди, які цінують дрібниці, такі як чашка кави вранці або уважність в розмовах з іншими, як правило, володіють високим чуттям сенсу життя, — зазначив професор факультету психології і наук про мозок Техаського університету Джошуа Хікс.

У своєму дослідженні Хікс і його співавтори стверджують, що цінувати і знаходити цінність в досвіді, який називається емпіричною оцінкою, це один з фундаментальних шляхів до набуття сенсу життя.

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В ході наукової роботи дослідники запитували добровольців, наскільки сильно вони ототожнюють себе з твердженнями, пов’язаними з пошуком краси в житті і оцінкою широкого розмаїття переживань. Їх також попросили згадати найбільш значущу подію минулого місяця.

У кожному випадку результати підтверджували початкову теорію про те, що, якщо цінувати маленькі моменти, життя в цілому можна зробити більш значущим.

Наприклад, учасники, яким було доручено переглянути послідовність мальовничих ескізів природи, записаних за допомогою повільного нарощування інструментальної музики з документального фільму BBC “Планета Земля”, зазнали більшого почуття емпіричної вдячності, ніж ті, хто дивився двохвилинне навчальне відео з деревообробки.

Хікс зазначив, що дослідження почалося на ранньому етапі пандемії коронавірусу, коли люди були ізольовані вдома і в деяких випадках не могли досягти своїх цілей.

За його словами, питання про те, чи можуть люди як і раніше відчувати високе почуття сенсу в цих умовах, має велике значення і залишається важливим в посткарантинну епоху.

Розуміння основних компонентів, що впливають на сенс життя, може допомогти тим, хто відчуває, що їхнє існування позбавлене сенсу, впевнений учений.