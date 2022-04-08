Чем меньше стабильности и определенности, тем труднее самоопределяться и планировать свою жизнь. Но все же есть ряд очень важных моментов, которые позволяют строить планы на будущее даже в условиях неизвестности и, казалось бы, полной растерянности.

О них на информационной площадке Telegram-канала Психологическая поддержка рассказали ведущие специалисты в области кризисной психологии.

В мирное время большинство людей живет, имея некий запас уверенности в завтрашнем дне. Когда есть стабильность, привычность, даже рутина, которые позволяют в некоторой степени шаблонно мыслить, воспринимать, реагировать и действовать по алгоритмам.

Стабильность настоящего и определенность будущего сохраняет психическую энергию, позволяет накапливать силы для принятия важных решений, проживания сложных, порой кризисных событий, которые становятся поворотными моментами в жизни.

Вполне естественно стремление человека в силу своих возможностей влиять на ход своей жизни, решать, чего и как можно достичь, исходя из тех жизненных обстоятельств, в которых он пребывает.

Хорошо, когда эти обстоятельства являются прогнозируемыми, предсказуемыми, дающими определенные подсказки для принятия решений и построения жизненных планов.

Толерантность к неопределенности как личностное свойство. Люди различаются в своей способности быть толерантными к жизненным ситуациям неопределенности и способности адаптивно их проживать. Эту способность стоит развивать. Иногда она неожиданно появляется в критических условиях, когда просто нет другого выхода и нужно очень быстро реагировать, кардинально меняя свои жизненные намерения. Важно учиться терпеть неопределенность.

Личностное принятие ситуации неопределенности. Понимание того, что человек не все может контролировать, делает его сильнее. Осознание того, что есть события, на которые мы не влияем, позволяет не переживать по этому поводу. Поэтому не стоит пытаться все просчитать. Сейчас в ситуации войны на территории Украины это просто невозможно.

Умение говорить Нет. Планировать жизнь — это в некоторой степени делать выбор. Это трудно, потому что когда человек говорит Да, это значит, что автоматически чему-то другому он скажет Нет. Отказываться не очень хочется. Как правило, хочется все. Поэтому важно быть не слишком жадными в своих желаниях и понимать, что нет правильного или неправильного выбора, есть лишь сделанный выбор и его последствия.

Жизнь не по обстоятельствам, а по ценностям. Трудно строить долгосрочные планы на перспективу в ситуации со многими неизвестными, но можно жить согласно своим принципам, ценностям, смыслам. Именно они могут определять важные вещи и давать ответы на вопросы: Что делать? Когда? Где? Для чего? Такими ценностями могут быть люди и отношения с ними, когда вся жизнь подчинена благосостоянию этих людей.

Личностно значимым может быть также дело, ради которого человек живет. Обстоятельства могут меняться, стабильная ситуация внезапно может стать абсолютно непрогнозируемой, но основополагающие личностные принципы остаются и становятся основой, на которую можно нанизывать жизненные планы. Поэтому планируем жизнь на основе собственных жизненных ценностей.

Источник: Психологическая поддержка