Чим менше стабільності і визначеності, тим важче самовизначатися і планувати своє життя. Але все ж є низка дуже важливих моментів, які дозволяють будувати плани на майбутнє навіть в умовах невідомості і, здавалося б, повної розгубленості.

Про них на інформаційному майданчику Telegram-каналу Психологічна підтримка розповіли провідні фахівці в галузі кризової психології.

У мирний час більшість людей живе, маючи якийсь запас впевненості в завтрашньому дні. Коли є стабільність, звичність, навіть рутина, які дозволяють деякою мірою шаблонно мислити, сприймати, реагувати і діяти за алгоритмами.

Стабільність сьогодення і визначеність майбутнього зберігають психічну енергію, дозволяють накопичувати сили для ухвалення важливих рішень, проживання складних, часом кризових подій, які стають поворотними моментами в житті.

Цілком природно прагнення людини в силу можливостей впливати на хід свого життя, вирішувати, чого і як можна досягти, виходячи з тих життєвих обставин, в яких вона перебуває.

Добре, коли ці обставини є прогнозованими, передбачуваними, що дають певні підказки для ухвалення рішень і побудови життєвих планів.

Толерантність до невизначеності як особистісна властивість. Люди різняться у своїй здатності бути толерантними до життєвих ситуацій невизначеності та здатності адаптивно їх проживати. Цю здатність варто розвивати. Іноді вона несподівано з’являється в критичних умовах, коли просто немає іншого виходу і потрібно дуже швидко реагувати, кардинально змінюючи свої життєві наміри. Важливо вчитися терпіти невизначеність.

Особистісне прийняття ситуації невизначеності. Розуміння того, що людина не все може контролювати, робить її сильнішою. Усвідомлення того, що є події, на які ми не впливаємо, дозволяє не переживати з цього приводу. Тому не варто намагатися все прорахувати. Зараз в ситуації війни на території України це просто неможливо.

Уміння говорити Ні. Планувати життя – це певною мірою робити вибір. Це важко, тому що коли людина говорить так, це означає, що автоматично чомусь іншому вона скаже Ні. Відмовлятися не дуже хочеться. Зазвичай хочеться всього. Тому важливо бути не дуже жадібними в своїх бажаннях і розуміти, що немає правильного або неправильного вибору, є лише зроблений вибір і його наслідки.

Життя не за обставинами, а за цінностями. Важко будувати довгострокові плани на перспективу в ситуації з багатьма невідомими, але можна жити згідно зі своїми принципами, цінностями, сенсами. Саме вони можуть визначати важливі речі і давати відповіді на запитання: Що робити? Коли? Де? Для чого? Такими цінностями можуть бути люди і стосунки з ними, коли все життя підпорядковане добробуту цих людей.

Особисто значущим може бути також справа, заради якої людина живе. Обставини можуть змінюватися, стабільна ситуація раптово може стати абсолютно непрогнозованою, але основоположні особистісні принципи залишаються і стають основою, на яку можна нанизувати життєві плани. Тому плануємо життя на основі власних життєвих цінностей.

Джерело: Психологічна підтримка