После пережитого насилия некоторые люди могут прибегать к самоповреждению (селфхарму).
Почему человек так себя ведет и как ему помочь?
— Самоповреждение – это сознательное причинение себе боли и вреда, умышленное повреждение своего тела. Люди, пережившие насилие, изнасилование, не знающие, как справиться с тяжелыми эмоциями, могут причинять себе вред. Делать свою внутреннюю боль видимой, — отмечают психологи.
К селфхарму относят не только порезы, ожоги, избиение себя, отказ от пищи и воды, выдергивание волос и раздирание кожи, но и намеренно нанесенные повреждения в ДТП или во время прыжков, чрезмерное употребление алкоголя, употребление наркотиков и медицинских препаратов, опасные сексуальные контакты.
Почему люди это делают?
- контроль над эмоциями – используют физическую боль как способ отвлечься от своих эмоций;
- выражение эмоций – могут облегчать эту боль или делать ее видимой;
- ощущение эмоций — человек может быть в полном эмоциональном оцепенении, боль – это быстрый способ доказать себе, что он все еще может чувствовать;
- наказание — он делает это из-за чувства стыда или вины;
- контроль — самоповреждение может дать человеку более широкое чувство управления своей жизнью.
Если человек фиксирует такое поведение, ему нужно обратиться к специалистам. Бесплатно и анонимно помогут психологи на ресурсе – tellme.com.ua.
В то же время может возникнуть ситуация, когда человек не осознает этого. Что могут сделать родные?
Как помочь
- Сохранять спокойствие, воспринимать это всерьез, это не просто способ привлечь к себе внимание.
- Не заставлять человека немедленно остановиться, вместе найти другой способ справиться с тяжелыми эмоциями.
- Попытаться убедить человека обратиться за психологической помощью.
- Говорить человеку, что вы любите его, заботитесь и готовы поддержать.
Источник: Психологическая поддержка