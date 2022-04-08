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Психология

Делает свою боль видимой. Почему люди прибегают к самоповреждению и как помочь

8 апреля 2022, 08:52
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стресс
Источник: Depositphotos

После пережитого насилия некоторые люди могут прибегать к самоповреждению (селфхарму).

Почему человек так себя ведет и как ему помочь?

— Самоповреждение – это сознательное причинение себе боли и вреда, умышленное повреждение своего тела. Люди, пережившие насилие, изнасилование, не знающие, как справиться с тяжелыми эмоциями, могут причинять себе вред. Делать свою внутреннюю боль видимой, — отмечают психологи.

К селфхарму относят не только порезы, ожоги, избиение себя, отказ от пищи и воды, выдергивание волос и раздирание кожи, но и намеренно нанесенные повреждения в ДТП или во время прыжков, чрезмерное употребление алкоголя, употребление наркотиков и медицинских препаратов, опасные сексуальные контакты.

Почему люди это делают?

  • контроль над эмоциями – используют физическую боль как способ отвлечься от своих эмоций;
  • выражение эмоций – могут облегчать эту боль или делать ее видимой;
  • ощущение эмоций — человек может быть в полном эмоциональном оцепенении, боль – это быстрый способ доказать себе, что он все еще может чувствовать;
  • наказание — он ​​делает это из-за чувства стыда или вины;
  • контроль — самоповреждение может дать человеку более широкое чувство управления своей жизнью.
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Если человек фиксирует такое поведение, ему нужно обратиться к специалистам. Бесплатно и анонимно помогут психологи на ресурсе – tellme.com.ua.

В то же время может возникнуть ситуация, когда человек не осознает этого. Что могут сделать родные?

Как помочь

  • Сохранять спокойствие, воспринимать это всерьез, это не просто способ привлечь к себе внимание.
  • Не заставлять человека немедленно остановиться, вместе найти другой способ справиться с тяжелыми эмоциями.
  • Попытаться убедить человека обратиться за психологической помощью.
  • Говорить человеку, что вы любите его, заботитесь и готовы поддержать.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Советы психолога , психічні розлади , Психология
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