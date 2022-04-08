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Психологія

Робить свій біль видимим. Чому люди вдаються до самопошкодження та як допомогти

8 Квітня 2022, 08:52
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
стресс
Джерело: Depositphotos

Після пережитого насильства деякі люди можуть вдаватися до самопошкодження (селфхарму).

Чому людина так поводиться та як їй допомогти?

– Самопошкодження – це свідоме нанесення собі болю та шкоди, навмисне пошкодження свого тіла. Люди, які пережили насильство, зґвалтування, які не знають, як впоратися з важкими емоціями, можуть заподіювати собі шкоду. Робити свій внутрішній біль видимим, – зазначають психологи.

До селфхарму належать не лише порізи, опіки, биття себе, відмова від їжі та води, висмикування волосся та роздирання шкіри, але й навмисно завдані пошкодження в ДТП чи під час стрибків, надмірне вживання алкоголю, вживання наркотиків і медичних препаратів, небезпечні сексуальні контакти.

Чому люди це роблять:

  • контроль над емоціями – використовують фізичний біль як спосіб відволіктися від своїх емоцій;
  • висловлення емоцій – можуть полегшувати цей біль або робити його видимим;
  • відчуття емоцій – людина може бути в повному емоційному заціпенінню, біль – це швидкий спосіб довести собі, що вона все ще може відчувати;
  • покарання – вона робить це через почуття сорому чи провини;
  • контроль – самопошкодження може дати людині відчуття ширшого керування своїм життям.
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Як людина фіксує таку поведінку, їй треба звернутися до фахівців. Безкоштовно та анонімно допоможуть психологи на ресурсі – tellme.com.ua.

Водночас може бути ситуація, коли людина не усвідомлює це. Що можуть зробити рідні?

Як допомогти

  • Зберігати спокій, сприймати це серйозно, це не просто спосіб привернути до себе увагу.
  • Не змушувати людину негайно зупинитися, разом знайти інший спосіб впоратися з важкими емоціями.
  • Спробувати  переконати людину звернутись за психологічною допомогою.
  • Говорити людині, що ви любите її, піклуєтеся та готові підтримати.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Поради психолога , психічні розлади , Психологія
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