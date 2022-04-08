Після пережитого насильства деякі люди можуть вдаватися до самопошкодження (селфхарму).
Чому людина так поводиться та як їй допомогти?
– Самопошкодження – це свідоме нанесення собі болю та шкоди, навмисне пошкодження свого тіла. Люди, які пережили насильство, зґвалтування, які не знають, як впоратися з важкими емоціями, можуть заподіювати собі шкоду. Робити свій внутрішній біль видимим, – зазначають психологи.
До селфхарму належать не лише порізи, опіки, биття себе, відмова від їжі та води, висмикування волосся та роздирання шкіри, але й навмисно завдані пошкодження в ДТП чи під час стрибків, надмірне вживання алкоголю, вживання наркотиків і медичних препаратів, небезпечні сексуальні контакти.
Чому люди це роблять:
- контроль над емоціями – використовують фізичний біль як спосіб відволіктися від своїх емоцій;
- висловлення емоцій – можуть полегшувати цей біль або робити його видимим;
- відчуття емоцій – людина може бути в повному емоційному заціпенінню, біль – це швидкий спосіб довести собі, що вона все ще може відчувати;
- покарання – вона робить це через почуття сорому чи провини;
- контроль – самопошкодження може дати людині відчуття ширшого керування своїм життям.
Як людина фіксує таку поведінку, їй треба звернутися до фахівців. Безкоштовно та анонімно допоможуть психологи на ресурсі – tellme.com.ua.
Водночас може бути ситуація, коли людина не усвідомлює це. Що можуть зробити рідні?
Як допомогти
- Зберігати спокій, сприймати це серйозно, це не просто спосіб привернути до себе увагу.
- Не змушувати людину негайно зупинитися, разом знайти інший спосіб впоратися з важкими емоціями.
- Спробувати переконати людину звернутись за психологічною допомогою.
- Говорити людині, що ви любите її, піклуєтеся та готові підтримати.
Джерело: Психологічна підтримка