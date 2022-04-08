Після пережитого насильства деякі люди можуть вдаватися до самопошкодження (селфхарму).

Чому людина так поводиться та як їй допомогти?

– Самопошкодження – це свідоме нанесення собі болю та шкоди, навмисне пошкодження свого тіла. Люди, які пережили насильство, зґвалтування, які не знають, як впоратися з важкими емоціями, можуть заподіювати собі шкоду. Робити свій внутрішній біль видимим, – зазначають психологи.

До селфхарму належать не лише порізи, опіки, биття себе, відмова від їжі та води, висмикування волосся та роздирання шкіри, але й навмисно завдані пошкодження в ДТП чи під час стрибків, надмірне вживання алкоголю, вживання наркотиків і медичних препаратів, небезпечні сексуальні контакти.

Чому люди це роблять:

контроль над емоціями – використовують фізичний біль як спосіб відволіктися від своїх емоцій;

висловлення емоцій – можуть полегшувати цей біль або робити його видимим;

відчуття емоцій – людина може бути в повному емоційному заціпенінню, біль – це швидкий спосіб довести собі, що вона все ще може відчувати;

покарання – вона робить це через почуття сорому чи провини;

контроль – самопошкодження може дати людині відчуття ширшого керування своїм життям.

Як людина фіксує таку поведінку, їй треба звернутися до фахівців. Безкоштовно та анонімно допоможуть психологи на ресурсі – tellme.com.ua.

Водночас може бути ситуація, коли людина не усвідомлює це. Що можуть зробити рідні?

Як допомогти

Зберігати спокій, сприймати це серйозно, це не просто спосіб привернути до себе увагу.

Не змушувати людину негайно зупинитися, разом знайти інший спосіб впоратися з важкими емоціями.

Спробувати переконати людину звернутись за психологічною допомогою.

Говорити людині, що ви любите її, піклуєтеся та готові підтримати.

Джерело: Психологічна підтримка