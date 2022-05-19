Из-за войны в Украине многие граждане потеряли своих близких. После такого горя некоторым может показаться, что если они не смогут пережить потерю, они не будут счастливы.

Однако врач-психолог, кандидат психологических наук Александр Аврамчук называет это мифом и говорит, что человек всегда будет помнить того, кого любил, но научится жить с тем, как потеря изменила его жизнь.

— Когда человек позволяет себе быть активным участником собственного восстановления, он уменьшает то напряжение и хаос, которые бушуют в пустоте социальной депривации. Порой вам будет казаться, что все уже прошло и стоит смотреть только вперед, но особые события, связанные с человеком, которого вы потеряли, могут снова вернуть вас лицом к скорби, — говорит Александр Аврамчук.

По его словам, в такие периоды люди особенно уязвимы, чувствуют себя несчастливыми и одинокими.

— К этому следует быть готовыми, и привлечение людей, которым доверяют, или формирование новых семейных традиций может способствовать тому, что в это время человек не остается с пустотой один на один. Однако должна быть возможность и побыть одному, — добавляет психолог.

Также не стоит “практиковать” жертвенное страдание — оно не является ни доказательством, ни проявлением любви.

Если человеку трудно решить проблемы психологического характера самостоятельно, следует обратиться к врачу.

Источник: Психологическая поддержка