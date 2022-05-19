Через війну в Україні багато громадян втратили своїх близьких. Після такого горя деяким може здаватися, що якщо вони не зможуть пережити втрату, вони не будуть щасливими.

Проте лікар-психолог, кандидат психологічних наук Олександр Аврамчук називає це міфом та говорить, що людина завжди пам’ятатиме того, кого любила, але навчиться жити з тим, як втрата змінила її життя.

– Коли людина дозволяє собі бути активним учасником власного відновлення, вона зменшує ту напругу й хаос, які вирують у пустці соціальної депривації. Часом вам буде здаватися, що все вже минуло й варто дивитися лише вперед, але особливі події, які пов’язані з людиною, яку ви втратили, можуть знову повернути вас обличчям до скорботи, – говорить Олександр Аврамчук.

За його словами, у такі періоди люди особливо вразливі, почуваються нещасливими й самотніми.

– До цього варто бути готовими, і залучення людей, яким довіряють, або формування нових родинних традицій може сприяти тому, що в цей час людина не залишається з порожнечею сам на сам. Проте й залишає можливість побути на самоті, – додає психолог.

Також не варто “практикувати” жертовне страждання – воно не є ані доказом, ані проявом любові.

Якщо людині важко вирішити проблеми психологічного характеру самостійно, варто звернутися до лікаря.

Джерело: Психологічна підтримка