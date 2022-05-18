Через війну в Україні багато громадян втратили свої домівки або були вимушені переїхати до інших регіонів. Це може спровокувати певні психологічні проблеми.

Лікар-психолог, кандидат психологічних наук Олександр Аврамчук розповів про реакції на такі події та що робити.

– Сім’ї, які змушені були покинути свої оселі чи втратили їх впродовж воєнних подій, переживають й інші психологічні втрати, окрім втрати житла та речей. Вони змушені розлучитися із близькими й друзями, змінювати звичні традиції життя та адаптуватися до умов, які навіть не передбачали, – говорить Олександр Аврамчук.

За його словами, особливо вразливими можуть бути ті, хто раніше мав травматичний досвід.

Як це може вплинути на людину:

вона має труднощі зі сном та/або харчуванням;

їй важко зосередитися та виконувати повсякденні завдання;

особа переповнена згадуваннями про подію чи про окремі періоди;

їй властиве забуття у зловживанні алкоголем.

Можливі реакції на травматичний досвід:

почуття неадекватності (нереальності) та провини через ситуацію чи життєві обставини;

заклопотаність своїми тілесними відчуттями та скаргами на здоров’я (біль у животі, головний біль);

агресивна або імпульсивна поведінка;

знущання й залякування однолітків або волонтерів;

підвищена примхливість і дратівливість;

відмова від підтримки та/чи зневага до проявів турботи.

Поліпшити ситуацію допоможе прийняття ситуації та нових обставин. Важливо розуміти, що так буде не завжди. Треба приділяти увагу собі та своїм відчуттям.

Джерело: Психологічна підтримка