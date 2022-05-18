Через війну в Україні багато громадян втратили свої домівки або були вимушені переїхати до інших регіонів. Це може спровокувати певні психологічні проблеми.
Лікар-психолог, кандидат психологічних наук Олександр Аврамчук розповів про реакції на такі події та що робити.
– Сім’ї, які змушені були покинути свої оселі чи втратили їх впродовж воєнних подій, переживають й інші психологічні втрати, окрім втрати житла та речей. Вони змушені розлучитися із близькими й друзями, змінювати звичні традиції життя та адаптуватися до умов, які навіть не передбачали, – говорить Олександр Аврамчук.
За його словами, особливо вразливими можуть бути ті, хто раніше мав травматичний досвід.
Як це може вплинути на людину:
- вона має труднощі зі сном та/або харчуванням;
- їй важко зосередитися та виконувати повсякденні завдання;
- особа переповнена згадуваннями про подію чи про окремі періоди;
- їй властиве забуття у зловживанні алкоголем.
Можливі реакції на травматичний досвід:
- почуття неадекватності (нереальності) та провини через ситуацію чи життєві обставини;
- заклопотаність своїми тілесними відчуттями та скаргами на здоров’я (біль у животі, головний біль);
- агресивна або імпульсивна поведінка;
- знущання й залякування однолітків або волонтерів;
- підвищена примхливість і дратівливість;
- відмова від підтримки та/чи зневага до проявів турботи.
Поліпшити ситуацію допоможе прийняття ситуації та нових обставин. Важливо розуміти, що так буде не завжди. Треба приділяти увагу собі та своїм відчуттям.
Джерело: Психологічна підтримка