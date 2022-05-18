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Психология

“У меня нет дома”: как человек может реагировать на травматический опыт

18 мая 2022, 21:26
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
житло
Источник: Pixabay

Из-за войны в Украине многие граждане потеряли свои дома или были вынуждены переехать в другие регионы. Это может спровоцировать психологические проблемы.

Врач-психолог, кандидат психологических наук Александр Аврамчук рассказал о реакциях на такие события и что делать.

— Семьи, которые вынуждены были покинуть свои дома или потеряли их в ходе военных событий, переживают и другие психологические потери, кроме потери жилья и вещей. Они вынуждены расстаться с близкими и друзьями, менять привычные традиции жизни и адаптироваться к условиям, которые даже не предусматривали, – говорит Александр Аврамчук.

По его словам, особенно уязвимыми могут быть те, кто раньше имел травматический опыт.

Как это может повлиять на человека:

  • он испытывает трудности со сном и/или питанием;
  • ему трудно сосредоточиться и выполнять повседневные задания;
  • личность переполнена воспоминаниями о событии или об отдельных периодах;
  • ему свойственно забвение в злоупотреблении алкоголем.
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Возможные реакции на травматический опыт:

  • чувство неадекватности (нереальности) и вины из-за ситуации или жизненных обстоятельств;
  • озабоченность своими телесными ощущениями и жалобами на здоровье (боль в животе, головные боли);
  • агрессивное или импульсивное поведение;
  • издевательства и запугивание сверстников или волонтеров;
  • повышенная капризность и раздражительность;
  • отказ от поддержки и/или пренебрежение проявлениями заботы.

Улучшить ситуацию поможет принятие ситуации и новых обстоятельств. Важно понимать, что так будет не всегда. Необходимо уделять внимание себе и своим ощущениям.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні, житло, Советы психолога, Психология
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