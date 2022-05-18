Из-за войны в Украине многие граждане потеряли свои дома или были вынуждены переехать в другие регионы. Это может спровоцировать психологические проблемы.
Врач-психолог, кандидат психологических наук Александр Аврамчук рассказал о реакциях на такие события и что делать.
— Семьи, которые вынуждены были покинуть свои дома или потеряли их в ходе военных событий, переживают и другие психологические потери, кроме потери жилья и вещей. Они вынуждены расстаться с близкими и друзьями, менять привычные традиции жизни и адаптироваться к условиям, которые даже не предусматривали, – говорит Александр Аврамчук.
По его словам, особенно уязвимыми могут быть те, кто раньше имел травматический опыт.
Как это может повлиять на человека:
- он испытывает трудности со сном и/или питанием;
- ему трудно сосредоточиться и выполнять повседневные задания;
- личность переполнена воспоминаниями о событии или об отдельных периодах;
- ему свойственно забвение в злоупотреблении алкоголем.
Возможные реакции на травматический опыт:
- чувство неадекватности (нереальности) и вины из-за ситуации или жизненных обстоятельств;
- озабоченность своими телесными ощущениями и жалобами на здоровье (боль в животе, головные боли);
- агрессивное или импульсивное поведение;
- издевательства и запугивание сверстников или волонтеров;
- повышенная капризность и раздражительность;
- отказ от поддержки и/или пренебрежение проявлениями заботы.
Улучшить ситуацию поможет принятие ситуации и новых обстоятельств. Важно понимать, что так будет не всегда. Необходимо уделять внимание себе и своим ощущениям.
Источник: Психологическая поддержка