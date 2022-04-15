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Психология

Неопределенность во время войны. Как научиться с этим жить

15 апреля 2022, 12:25
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
жінка і психолог
Источник: Depositphotos

Неопределенность – часть жизни человека в любое время, не только во время войны. Никто из нас не знает, что будет завтра, через час или даже минуту.

Однако во время боевых действий она может провоцировать дополнительную тревожность. Как с этим справиться, рассказала психолога Елена Здрилько.

– Есть понятие резильентности – способности личности восстанавливаться и продолжать деятельность даже тогда, когда все идет не так, как задумывалось, получать новый опыт, проживать эти события. Воспитание в себе этой способности позволяет нам повышать свою стрессоустойчивость и переживать неопределенность с наименьшими потерями для личности, — говорит Елена Здрилько.

Чтобы воспитать в себе такую ​​способность, нужно быть внимательным к себе, своим эмоциям и реакциям на происходящее вокруг.

Заниматься этим стоит во время пребывания в состоянии покоя, а не стресса.

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Важно научиться “раскручивать” клубок стресса, анализировать причины, последствия и искать перспективы.

Неопределенность — это часть нашей жизни, будь то мирное или военное время. Не боритесь с ней, а примите как естественную часть жизни, подвела итог специалист.

Источник: Психологическая поддержка

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Советы психолога , Психология
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