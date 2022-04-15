Невизначеність – частина життя людини у будь-який час, не лише під час війни. Ніхто з нас не знає, що буде завтра, через годину чи навіть хвилину.

Проте під час бойових дій вона може провокувати додаткову тривожність. Як з цим впоратися, розповіла психологиня Олена Здрілько.

– Є поняття резильєнтності – здатності особистості відновлюватися і продовжувати діяльність навіть тоді, коли все йде не так, як задумувалося, отримувати новий досвід, проживати ці події. Виховання в собі цієї здатності дає нам змогу підвищувати свою стресостійкість та переживати невизначеність із найменшими втратами для особистості, – говорить Олена Здрілько.

Щоб виховати у собі таку здатність, треба бути уважним до себе, своїх емоцій та реакцій на те, що відбувається навколо.

Займатися цим треба під час перебування у стані покою, а не стресу.

Важливо навчитися “розкручувати” клубок стресу, аналізувати причини, наслідки та шукати перспективи.

Невизначеність – це частина нашого життя, чи то в мирний, чи то в воєнний час. Не боріться з нею, а прийміть як природну частину життя, підсумувала фахівець.

Джерело: Психологічна підтримка