Специалисты Киевского кризисного центра Социотерапия рассказали журналистам Фактов ICTV, как преодолеть реакции на войну, которые разрушают наше психическое здоровье.

Ночные кошмары, бессонница, возбудимость или ступор, удушье и отчаяние, тревога и депрессия. Это лишь часть нашей реакции на военные будни. По словам психологов, если эти состояния не преодолеть, они могут закрепиться надолго и нанести огромный вред.

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По словам практического психолога Центра Артема Доронина, выйти из состояния ступора поможет разблокирование тела упражнениями.

— Потрясите руками и ногами, словно выходите из воды. Или сильно напрягитесь и резко расслабьтесь. Чтобы снять дрожание рук, нужно взять их в замок, сделать вдох и пытаться разорвать их. Считаем до восьми. Делаем 3-5 повторений, пока не успокоимся, — рассказывает психолог.

По его словам, если мучает бессонница, ночные кошмары, возбудимость, агрессия или апатия, следует не терять времени, а обратиться к психологу. Или даже к психиатру: посттравматический синдром или навязчивые страшные воспоминания следует лечить, пока они не загнали вас в угол.

В центре Социотерапия всем помогают бесплатно. Здесь предложат несколько психологических практик, посоветуют, как разобраться с собой и скорректировать свои реакции и мысли. В комплекс психотерапевтических средств также входят фильмотерапия, арттерапия.

Психологи также помогут наработать навыки поведения, мышления и образ жизни за пределами Центра.

По словам психологов, почти 80% людей могут справиться с психологическими нагрузками самостоятельно. Но около 20% будут иметь посттравматические стрессовые расстройства, справиться с которыми поможет только специалист.