Как выйти из состояния апатии, полного бессилия, когда руки опустились и ничего не хочется делать. На эти острые вопросы украинцев в новом digital-проекте “Что делать, если…?” на YouTube Нового ответила психолог Наталья Ежова.

Эмоциональные состояния и выход из них

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Состояние: усталость. Из-за войны мы морально истощены, и у нас могут возникать проблемы со сном.

Выход: очень важно по возможности восстановить режим и спать 8 часов каждую ночь.

Состояние: апатия. Мы думаем, что не можем ничего изменить, остановить войну прямо сейчас, вернуться из другой страны домой, в безопасность.

Выход: чтобы избавиться от бессилия, отметьте, что именно вы можете контролировать в своей повседневной жизни. Например, покормить кота, сходить на прогулку и т.д.

Состояние: бессилие. Это следствие отсутствия физических нагрузок. Когда тело не двигается, в нем нет силы и энергии.

Выход: занимайтесь спортом, это помогает снять стресс, вернуть активность и жизненный тонус.