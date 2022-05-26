Як вийти зі стану апатії, повного безсилля, коли руки опустилися і нічого не хочеться робити. На ці гострі питання українців у новому digital-проєкті “Що робити, якщо..?” на YouTube Нового відповіла психологиня Наталя Єжова.
Емоційні стани та вихід з них
Стан: втома. Через війну ми морально виснажені, тому у нас можуть виникати проблеми зі сном.
Вихід: дуже важливо по можливості відновити режим й спати 8 годин щоночі.
Стан: апатія. Ми думаємо, що не можемо нічого змінити, зупинити війну прямо зараз, повернутися з іншої країни додому, в безпеку.
Вихід: щоб позбутися безсилля, відзначте, що саме ви можете контролювати в своєму повсякденному житті. Наприклад, погодувати кота, сходити на прогулянку і т. д.
Стан: безсилля. Це наслідок відсутності фізичних навантажень. Коли тіло не рухається, в ньому немає сили та енергії.
Вихід: займайтеся спортом, це допомагає зняти стрес, повернути активність й життєвий тонус.