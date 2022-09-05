Как перестать жить с тягостным чувством вины за то, что во время войны многие из нас сумели вернуться к привычной (или почти, с учетом обстоятельств) жизни. Об этом Фактам ICTV рассказала психолог Виктория Островская.

— Прежде всего, нужно понимать, что подобное чувство — нормальное для нас. Это говорит о нашей эмпатии и совестливости, — говорит Виктория.

Однако, по ее словам, погружать себя на долгое время в изматывающее состояние самобичевания — небезопасно для нашего психического и физического здоровья.

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Кроме того, по словам психолога, в самой нашей психике заложена адаптация к стрессам. Сначала — невыносимо, до панических атак страшно, когда начинает завывать сигнал воздушной тревоги.

Однако через некоторое время психика включает защитную функцию. Мы привыкаем к реальности военного положения и потихоньку возвращаемся в нормальный, привычный ритм жизни.

Рекомендации психолога, которые помогут обрести душевное равновесие:

перестать злиться на тех, кто смог вернуться, полностью или частично, к обычной жизни. Ведь может так быть, что эти люди могут из последних сил показывать, что у них все хорошо, но на самом деле испытывают депрессию, панические атаки и другие расстройства. Эта война на каждом из нас отразилась по-своему, бесследно она не прошла ни для кого из нас;

не винить себя за то, что у нас есть вода, еда, дом а кто-то всего этого лишен. Вы можете всегда помочь этим людям любым доступным вам действием (лекарствами, жильем, едой и т. д.);

каждый из нас должен продолжать жить, радоваться, есть, спать, гулять, помня о том, что злость, обида, стыд могут нас медленно выжечь изнутри. Помним, что позитивные эмоции продлевают жизнь, укрепляют здоровье и психику;

напоминаем себе время от времени, что жизнь у нас одна и она продолжается — с чувством вины или без него;

составьте план, как вы сможете стать счастливее, записывайте позитивные моменты, которые с вами произошли за день.

Верим и помним каждый час, каждую секунду о том, что вечно война длиться не может, что она рано или поздно закончиться. Просто наша задача — пережить этот тяжелый для всех нас период с наименьшими последствиями для психического здоровья. Это очень непросто, но мы должны справиться с этим, призывает психолог.