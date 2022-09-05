Як перестати жити з тяжким почуттям провини за те, що під час війни багато хто з нас зуміли повернутися до звичного (ну, або майже, з урахуванням обставин) життя. Про це Фактам ICTV розповіла психолог Вікторія Островська.

– Перш за все, потрібно розуміти, що подібне почуття — нормальне для нас. Це говорить про нашу емпатію і сумління, – каже Вікторія.

Однак, за її словами, занурювати себе на довгий час в виснажливий стан самобичування — небезпечно для нашого психічного і фізичного здоров’я.

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Крім того, за словами психолога, в самій нашій психіці закладена адаптація до стресів. Спочатку – нестерпно, до панічних атак моторошно, коли починає завивати сигнал повітряної тривоги.

Однак через деякий час психіка включає захисну функцію. Ми звикаємо до реальності воєнного стану і потихеньку повертаємося в нормальний, звичний ритм життя.

Рекомендації психолога, які допоможуть знайти душевну рівновагу:

перестати злитися на тих, хто зміг повернутися, повністю або частково, до звичайного життя. Адже може так бути, що ці люди можуть з останніх сил показувати, що у них все добре, але насправді відчувають депресію, панічні атаки та інші розлади: ця війна на кожному з нас відбилася по-своєму, безслідно вона не пройшла ні для кого;

не звинувачувати себе за те, що у нас є вода, їжа, будинок, а хтось всього цього позбавлений. Ви можете завжди допомогти цим людям будь-яким доступним вам чином (ліками, житлом, їжею тощо );

(ліками, житлом, їжею ); кожен з нас повинен продовжувати жити, радіти, їсти, спати, гуляти, пам’ятаючи про те, що злість, образа, сором можуть нас повільно випалити зсередини. Пам’ятаємо, що позитивні емоції продовжують життя, зміцнюють здоров’я і психіку;

нагадуємо собі час від часу, що життя у нас одн е і вон о триває – з почуттям провини або без нього;

і вон триває – з почуттям провини або без нього; складіть план як ви зможете стати щасливішими, записуйте позитивні моменти, які з вами сталися за день.

Віримо і пам’ятаємо кожної години, кожної секунди про те, що вічно війна тривати не може, що вона рано чи пізно закінчитися. Просто наше завдання – пережити цей важкий для всіх нас період з найменшими наслідками для психічного здоров’я. Це дуже непросто, але ми повинні впоратися з цим, закликає психолог.