В западных СМИ и социальных сетях одной из ведущих тем сегодня стало так называемое тихое увольнение (quiet quitting). Это когда наемные работники формально не увольняются, но предпочитают выполнять свои обязанности в минимальном объеме и стараются не задерживаться на работе сверхурочно.

Анализируя это явление, которое набирает силу, эксперты все чаще говорят о выгорании и угрозе для экономики.

Хотя есть и мнение, что в подобном отсутствии рвения к работе нет ничего необычного: мол, наемные работники всегда предпочитали делать поменьше, а получать зарплату побольше.

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Агентство Gallup подсчитало, что в прошлом году в США впервые за десятилетие снизился уровень вовлеченности сотрудников в работу — с 36% в 2020 году до 34%.

Главный научный сотрудник Gallup Джим Хартер назвал 54% из всех родившихся после 1989 года респондентов, которые делают на работе необходимый минимум, но не больше. Это в точности соответствует описанию тихого увольнения.

— Это явление — последствие пандемии и великого увольнения во второй половине прошлого года в США, — считает глава офисов Randstad в Сингапуре и Малайзии Джайя Дасс.

По словам создателя The Huffington Post Арианны Хаффингтон, тихий уход от работы ведет и к уходу от жизни в целом. По ее мнению, выход за рамки основных обязанностей на работе не обязательно ведет к выгоранию, а позволяет человеку расти и расширять свои возможности.

— Если вы не увлечены своей работой, смените ее и найдите ту, которая вас мотивирует», — говорит она.

Советы работодателю

Если ваши сотрудники тихо увольняются, эксперты рекомендуют не давить на них.

По их мнению, один из вариантов разрешения подобной ситуации — встречи с сотрудниками в формате один на один, где их стоит спросить, чего им не хватает, чтобы выкладываться на полную.

В то же время, по словам эксперта, токсичная работа, как токсичные отношения: может быть непросто поставить точку, особенно если нет сбережений и приходится делать шаг в никуда, но иногда это лучшее решение.