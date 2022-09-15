У західних ЗМІ та соціальних мережах однією з провідних тим сьогодні стало так зване тихе звільнення (quiet quitting). Це коли наймані працівники формально не звільняються, але вважають за краще виконувати свої обов’язки в мінімальному обсязі і намагаються не затримуватися на роботі понаднормово.

Аналізуючи це явище, яке набирає силу, експерти все частіше говорять про вигорання і загрозу для економіки.

Хоча є і думка, що в подібній відсутності завзяття до роботи немає нічого незвичайного: мовляв, наймані працівники завжди воліли робити поменше, а отримувати зарплату побільше.

Зараз дивляться

Агентство Gallup підрахувало, що в минулому році в США вперше за десятиліття знизився рівень залученості співробітників в роботу — з 36% в 2020 році до 34%.

Головний науковий співробітник Gallup Джим Хартер назвав 54% з усіх народжених після 1989 року респондентів, які роблять на роботі необхідний мінімум, але не більше. Це в точності відповідає опису тихого звільнення.

– Це явище – наслідок пандемії і великого звільнення в другій половині минулого року в США, – вважає глава офісів Randstad в Сінгапурі і Малайзії Джайя Дасс.

За словами заносвника The Huffington Post Аріанни Хаффінгтон, тихий відхід від роботи веде і до відходу від життя в цілому. На її думку, вихід за рамки основних обов’язків на роботі не обов’язково веде до вигорання, а дозволяє людині рости і розширювати свої можливості.

– Якщо ви не захоплені своєю роботою, змініть її і знайдіть ту, яка вас мотивує, — говорить вона.

Поради роботодавцю

Якщо ваші співробітники тихо звільняються, експерти рекомендують не тиснути на них.

На їхню думку, один з варіантів вирішення подібної ситуації – зустрічі зі співробітниками в форматі один на один, де їх варто запитати, чого їм не вистачає, щоб викладатися на повну.

У той же час, за словами експерта, токсична робота, як токсичні відносини: може бути непросто поставити крапку, особливо якщо немає заощаджень і доводиться робити крок в нікуди, але іноді це найкраще рішення.