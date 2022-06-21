Если навязчивые мысли или воспоминания об определенном событии порождают постоянный страх и стресс, специалисты онлайн-платформы Психологическая поддержка предлагают попробовать упражнения из очень эффективной методики избавления от страха.

Упражения, чтобы избавиться от страха:

подумайте о ситуации, которая вызывает у вас страх. Попробуйте оценить ваш страх или дискомфорт по 10-балльной шкале. Это также поможет оценить потом, насколько это упражнение для вас эффективно, и насколько снизились негативные ощущения. Практикуйте это упражнение, если чувство страха на условном делении 6 или выше;

попробуйте очистить ваш ум, как при медитации. Или по крайней мере подумайте о чем-то приятном, если освободиться от мыслей не получается;

постучите двумя пальцами руки по ключице. Держа одну руку на ключице, повторите это и другой рукой, так чтобы руки были крест-накрест на груди. Постукивание должно быть равномерным и спокойным;

постукивая пальцами по ключице, смотрите прямо перед собой. Голову держите ровно. Закройте глаза на несколько секунд, а затем откройте. Повторите несколько раз;

продолжая постукивать по ключице и держа голову прямо, переведите взгляд вниз налево, а затем вниз направо. Повторите несколько раз;

продолжайте постукивать по ключице и держать голову прямо. Двигайте глазами по кругу. Сначала несколько раз по часовой стрелке, затем — против часовой стрелки;

держа руки накрест на груди, поместите ваши ладони на плечи и закройте глаза;

далее начните опускать ваши ладони до локтя и возвращайтесь снова к плечам, поглаживая себя ладонями от плеч до локтя, вниз и вверх, снова и снова;

продолжайте поглаживать себя ладонями вдоль рук и представляйте, что вы спускаетесь по лестнице вниз, и вслух считайте каждый свой шаг, от 1 до 20;

когда вы достигнете 20-го шага, промурлыкайте мелодию, которая ассоциируется у вас с чем-то позитивным. Самое простое — Happy Birthday!;

опустите руки, расслабьте их и откройте глаза. Посмотрите вверх и вниз;

медленно проведите взглядом слева направо, повторите трижды;

закройте глаза и верните руки в позицию поглаживания ладонями от плеч до локтей. Повторите пять раз;

откройте глаза и снова оцените ощущение страха или дискомфорта от 1 до 10.

Если вы чувствуете себя спокойнее, поздравляем, вам удалось изменить свои ощущения. Если вы думаете, что чувство страха или стресса не снизилось до приемлемого вам уровня, повторите это упражнение еще несколько раз.

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Важно! Это упражнение — очень мощная техника саморегуляции и стоит того, чтобы ее повторять. Таким образом вы сами можете регулировать ваши ощущения страха или дискомфорта. Однако если такие ощущения мешают вам в ежедневной жизни, следует обратиться к специалисту.

Источник: Психологическая поддержка