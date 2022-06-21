Якщо нав’язливі думки або спогади про певну подію породжують постійний страх і стрес, фахівці онлайн-платформи Психологічна підтримка пропонують спробувати вправи з дуже ефективної методики позбавлення від страху.

Вправи, щоб позбутися страху:

подумайте про ситуацію, яка викликає у вас страх. Спробуйте оцінити ваш страх або дискомфорт за 10-бальною шкалою. Це також допоможе оцінити потім, наскільки ця вправа для вас ефективн а , і наскільки знизилися негативні відчуття. Практикуйте цю вправу, якщо почуття страху на умовному розподілі 6 або вище;

, і наскільки знизилися негативні відчуття. Практикуйте цю вправу, якщо почуття страху на умовному розподілі 6 або вище; спробуйте очистити ваш розум, як при медитації. Або принаймні подумайте про щось приємне, якщо звільнитися від думок не виходить;

постукайте двома пальцями руки по ключиці. Тримаючи одну руку на ключиці, повторіть це і іншою рукою, так щоб руки були хрест-навхрест на грудях. Постукування має бути рівномірним і спокійним;

постукуючи пальцями по ключиці, дивіться прямо перед собою. Голову тримайте рівно. Закрийте очі на кілька секунд, а потім відкрийте. Повторіть кілька разів;

продовжуючи постукувати по ключиці і тримаючи голову прямо, переведіть погляд вниз наліво, а потім вниз направо. Повторіть кілька разів;

продовжуйте постукувати по ключиці і тримати голову прямо. Рухайте очима по колу. Спочатку кілька разів за годинниковою стрілкою, потім-проти годинникової стрілки;

тримаючи руки навхрест на грудях, помістіть ваші долоні на плечі і закрийте очі;

далі почніть опускати ваші долоні до ліктя і повертайтеся знову до плечей, погладжуючи себе долонями від плечей до ліктя, вниз і вгору, знову і знову;

продовжуйте погладжувати себе долонями вздовж рук і уявляйте, що ви спускаєтеся по сходах вниз і вголос вважайте кожен свій крок, від 1 до 20;

коли ви досягнете 20-го кроку промурликайте мелодію, яка асоціюється у вас з чимось позитивним. Найпростіше – Happy Birthday!;

опустіть руки, розслабте їх і відкрийте очі. Подивіться вгору і вниз;

повільно проведіть поглядом зліва направо, повторіть тричі;

повільно проведіть поглядом зліва направо, повторіть тричі; закрийте очі і поверніть руки в позицію погладжування долонями від плечей до ліктів. Повторіть п’ять разів;

відкрийте очі і знову оцініть відчуття страху або дискомфорту від 1 до 10.

Якщо ви відчуваєте себе спокійніше, вітаємо, вам вдалося змінити свої відчуття. Якщо ви думаєте, що почуття страху або стресу не знизилося до прийнятного вам рівня, повторіть цю вправу ще кілька разів.

Зараз дивляться

Важливо! Ця вправа – дуже потужна техніка саморегуляції і варто того, щоб її повторювати. Таким чином ви самі можете регулювати ваші відчуття страху або дискомфорту. Однак якщо такі відчуття заважають вам у щоденному житті, слід звернутися до фахівця.

Джерело: Психологічна підтримка