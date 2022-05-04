Иногда плохое настроение мы называем депрессией, но на самом деле депрессия – это большое расстройство психического здоровья.

Ее симптомы влияют на то, как мы чувствуем себя, мыслим, справляемся с ежедневными делами, спим, едим, работаем.

Депрессию диагностируют, когда симптомы присутствуют не менее двух недель.

Симптомы депрессии

Хронические боли. Это одна из самых распространенных жалоб, сопровождающих депрессивное и тревожное расстройство. Пациент еще даже может не отдавать себе отчет в проблемах с психическим здоровьем, а боль в спине уже приведет его к врачу.

Чаще всего пациенты с депрессией испытывают напряжение, жжение в шейном отделе, воротниковой зоне и между лопаток.

Отметим, что речь идет о миофасциальном болевом синдроме (когда боль обусловлена ​​не грыжей диска, а напряжением и воспалением мышц).

В таком случае обычные нестероидные противовоспалительные препараты бессильны, ведь дают облегчение лишь на время, пока пациент их принимает. Люди могут годами лечить боль, принимая лекарства, и получать облегчение только на определенное время. А все потому, что не обращают внимания на основную причину – психическое состояние.

Хроническая головная боль напряжения. Это также наиболее типичный симптом, связанный с психическим состоянием.

Пациент чувствует, будто на голову надет тесный шлем. Голову постоянно сдавливает, сковывает обручем. Боли обычно легкой или умеренной интенсивности, редко сопровождаются тошнотой или рвотой.

Нужно понимать, что такая боль возникает у любого. Достаточно понервничать, или просто не выспаться, но если боль беспокоит часто или постоянно – лечить нужно тревогу или депрессию, которые почти всегда сопровождают такую ​​боль.

Головокружение. Пациенты это описывают как чувство неуверенности при ходьбе, чувство опьянения, некоторые говорят, что их беспокоит головокружение, но при этом пространство никуда не съезжает, и все неврологические тесты в норме.

Иногда пациенты даже делают МРТ, чтобы убедиться, что с мозгом все окей. Ранее таким людям ставили диагноз ВСД или синдром позвоночной артерии, сейчас все чаще определяют депрессию или тревогу.

Туман в голове. В англоязычной литературе есть даже специальный термин – Brain Fog (дословно туман в мозгу). Именно этим словосочетанием большинство пациентов объясняет, что именно их беспокоит. Иногда это вообще единственная жалоба.

Это ощущение может появляться и исчезать само по себе, часто зависит от погоды, настроения, времени года.

Простыми словами, пациенту с туманом сложно мыслить и сконцентрироваться на чем-то. Голова пустует от мыслей, особенно от положительных, появляется апатия, общая слабость.

Нарушение сна. Трудно уснуть, нервная система возбуждена, мысли крутятся в голове, будто и хочешь спать, а уснуть не можешь. Так иногда бывает у всех, это норма.

Но есть люди, живущие так месяцами или годами. Сон становится прерывистым, кому-то трудно заснуть, и он может крутиться в постели часами, кто-то много раз просыпается ночью от волнений или навязчивых мыслей, некоторые вообще засыпают быстро, но просыпаются среди ночи и не могут больше спать – все это, в абсолютном большинстве случаев, свидетельствует о тревоге или депрессии.

Источник: Доказові