Інколи поганий настрій ми називаємо депресією, але насправді депресія – це великий розлад психічного здоров’я.

Її симптоми впливають на те, як ми почуваємось, мислимо, справляємося із щоденними справами, спимо, їмо, працюємо.

Депресію діагностують, коли симптоми присутні щонайменше два тижні.

Симптоми депресії

Хронічний біль. Це одна з найпоширеніших скарг, що супроводжують депресивний та тривожний розлади. Пацієнт іще навіть може не усвідомлювати проблем із психічним здоров’ям, а біль у спині уже приведе його до лікаря.

Частіше за все пацієнти з депресією відчувають стягування, напругу, печіння в шийному відділі, комірцевій зоні та між лопаток.

Зазначимо, що йдеться про міофасціальний больовий синдром (коли біль зумовлений не грижею диску, а напругою та запаленням м’язів).

У такому випадку звичайні нестероїдні протизапальні препарати безсилі, адже дають полегшення лише на певний час, поки пацієнт їх приймає. Люди можуть роками лікувати біль, вживаючи ліки, та отримувати полегшення лише на певний час. А все тому, що не звертають увагу на основну причину – психічний стан.

Хронічний головний біль напруги. Це також найбільш типовий симптом, що пов’язаний із психічним станом.

Пацієнт відчуває, ніби на голову надітий тісний шолом. Голову постійно тисне, сковує обручем і давить. Болі зазвичай легкої або помірної інтенсивності, рідко супроводжуються нудотою або блюванням.

Потрібно розуміти, що такий біль виникає у будь-кого. Достатньо понервувати, або просто не виспатись, але якщо біль турбує часто чи постійно – лікувати потрібно тривогу або депресію, що майже завжди супроводжують такий біль.

Запаморочення. Пацієнти це описують як відчуття невпевненості під час ходьби, відчуття сп’яніння, дехто каже, що його турбує запаморочення, але при цьому простір нікуди не з’їжджає, і всі неврологічні тести в нормі.

Іноді пацієнти навіть роблять МРТ, щоб упевнитись, що з мозком все окей. Раніше таким людям ставили діагноз ВСД, або синдром хребтової артерії, зараз все частіше визначають депресію або тривогу.

Туман у голові. В англомовній літературі є навіть спеціальний термін – Brain Fog (дослівно туман у мозку). Саме цим словосполученням більшість пацієнтів пояснює, що саме їх турбує. Іноді це взагалі єдина скарга.

Це відчуття може з’являтись та зникати саме собою, часто залежить від погоди, настрою, пори року тощо.

Простими словами, пацієнту з туманом складно мислити та концентруватись на чомусь. Голова стає пустою від думок, особливо від позитивних, з’являється апатія, загальна слабкість.

Порушення сну. Важко заснути, нервова система збуджена, думки крутяться в голові, ніби і хочеш спати, а заснути не можеш. Так інколи буває у всіх, це норма.

Але є люди, що живуть так місяцями чи навіть роками. Сон стає переривчастим, комусь важко заснути, і він може крутитися в ліжку годинами, хтось багато разів прокидається вночі від хвилювань чи нав’язливих думок, дехто взагалі засинає швидко, але прокидається серед ночі та не може більше спати – усе це, в абсолютній більшості випадків, свідчить про тривогу або депресію.

Джерело: Доказові