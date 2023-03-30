Профессиональный психолог Наталья Простун сформулировала ряд советов, которые помогут легче справиться с болью потери близкого человека и постепенно вернуться к жизни.

Не пренебрегайте физическим здоровьем. При необходимости обязательно обратитесь к врачу. Если до потери близкого человека вы занимались спортом, попробуйте постепенно восстанавливать физические упражнения.

Позаботьтесь о питании. Еда — это энергия. Не пренебрегая питанием, вы сможете восстановить в себе силы и энергию продолжать жить.

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Говорите об умершем. Часто говорить о человеке, которого вы потеряли, это нормально. Вспоминайте. Говорите с каждым, кто может вас слушать. Рассказывайте, как наступила смерть. Даже если вам кажется, что вы навязчивы. Это не так. Это нормально. Даже хорошо.

Если вы чувствуете, что вам нужно уединиться, сделайте это. Плачьте. Жалейте себя. Сочувствуйте себе. Горюйте.

Говорите вслух “… умер (или умерла)”. Не говорите “ушел”, скажите “умер”. Даже если язык не поворачивается, произносите. Вы должны услышать себя.

Все эмоции при потере близких являются нормальными. Не бойтесь своих эмоций. Не пугайтесь сильных эмоций или истерик – это нормальные реакции, и они не причинят вам вреда.

Придерживайтесь своего режима. Выходите на улицу, дышите. Не стоит успокаивать себя таблетками или алкоголем.

Позвольте друзьям/знакомым поддержать вас. Многие не знают, что сказать, но это не имеет значения. Важно их присутствие.

Если вы верующий, вы можете заметить, что вам сложно молиться. Это нормально. Вы можете злиться на Бога — это тоже нормально. Вера все еще может вам помочь.

Позволяйте себе злые эмоции. Не запрещайте себе сердиться, не блокируйте ярость. Даже если вы забаните весь мир в общем, и даже Бога, это не навредит им. И вам тоже. Не мешайте себе испытывать эти чувства. Бог точно поймет вас.

Позволяйте себе задавать запрещенные вопросы “почему?”. Это естественно, даже если вы знаете ответ.

У каждого свой процесс переживания горя. Он индивидуален. Вы можете горевать столько, сколько необходимо. Но когда вам тяжело, вы не выдерживаете, просите о помощи. Обратитесь к специалистам.

Источник: Психологическая поддержка