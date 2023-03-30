Професійний психолог Наталія Простун сформулювала низку порад, які допоможуть легше впоратися з болем втрати близької людини і поступово повернутися до життя.

Не нехтуйте фізичним здоров’ям. За необхідності обов’язково зверніться до лікаря. Якщо до втрати близької людини ви займалися спортом, спробуйте поступово відновлювати фізичні вправи.

Подбайте про харчування. Їжа – це енергія. Не нехтуючи харчуванням, ви зможете відновити в собі сили і енергію продовжувати жити.

Зараз дивляться

Говоріть про померлого. Часто говорити про людину, яку ви втратили, це нормально. Згадуйте. Поговоріть з усіма, хто може вас слухати. Розповідайте, як настала смерть. Навіть якщо вам здається, що ви нав’язливі. Це не так. Це нормально. Навіть добре.

Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно усамітнитися, зробіть це. Плачте. Шкодуйте себе. Співчувайте собі. Горюйте.

Говоріть вголос “… помер (або померла)”. Не кажіть “пішов”, скажіть “помер”. Навіть якщо язик не повертається, вимовляйте. Ви повинні почути себе.

Усі емоції при втраті близьких є нормальними. Не бійтеся своїх емоцій. Не лякайтеся сильних емоцій або істерик – це нормальні реакції, і вони не заподіють вам шкоди.

Дотримуйтеся свого режиму. Виходьте на вулицю, дихайте. Не варто заспокоювати себе таблетками або алкоголем.

Дозвольте друзям/знайомим підтримати вас. Багато хто не знає, що сказати, але це не має значення. Важлива їхня присутність.

Якщо ви вірянин, ви можете помітити, що вам важко молитися. Це нормально. Ви можете злитися на Бога – це теж нормально. Віра все ще може вам допомогти.

Дозволяйте собі злі емоції. Не забороняйте собі сердитися, не блокуйте лють. Навіть якщо ви забаните весь світ загалом, і навіть Бога, це не зашкодить їм. І вам теж. Не заважайте собі переживати ці почуття. Бог точно зрозуміє вас.

Дозволяйте собі задавати заборонені запитання “чому?”. Це природно, навіть якщо ви знаєте відповідь.

У кожного свій процес горювання. Він індивідуальний. Ви можете сумувати стільки, скільки необхідно. Але коли вам важко, ви не витримуєте, просіть про допомогу. Зверніться до спеціалістів.

Джерело: Психологічна підтримка