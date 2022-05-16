Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Психология

Справиться со стрессом во время войны: психологи приглашают на бесплатную групповую психотерапию

16 мая 2022, 17:35
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психология
Источник: Depositphotos

Команда психологов и психотерапевтов Украины готова бесплатно предоставлять групповые и индивидуальные консультации для украинцев, чтобы помочь свести к минимуму последствия стресса, полученного в условиях войны.

Групповая терапия – это уникальный способ, который может охватить работу с большим количеством участников. При групповой психотерапии на человека влияет как его личная работа с психологом, так и отзывы других участников, их обратная связь, их жизненный опыт.

Читайте также:
психологияУкраинские женщины, взявшие на себя все тяготы жизни переселенцев, нуждаются в помощи психологов

Участники чувствуют принадлежность к похожей ситуации. И поэтому ощущают поддержку и понимание, что я не один и не одна, что я обязательно справлюсь. Все это ускоряет процесс восстановления психоэмоционального состояния.

Планируется создать три консультативные группы для взрослых и детей по 10-12 человек. Психотерапевты будут проводить сеансы один раз в неделю продолжительностью два часа.

Контакты: Ивано-Франковск, ул. Шевченко 11, телефоны:
+380668395928
+380688877750

Планируется также открытие аналогичных центров в Хмельницком, Львове, Киеве, Одессе и других городах Украины.

Источник: spravdi.ua

Теги
Війна в Україні, Советы психолога, психічні розлади, Психология
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь