Команда психологов и психотерапевтов Украины готова бесплатно предоставлять групповые и индивидуальные консультации для украинцев, чтобы помочь свести к минимуму последствия стресса, полученного в условиях войны.

Групповая терапия – это уникальный способ, который может охватить работу с большим количеством участников. При групповой психотерапии на человека влияет как его личная работа с психологом, так и отзывы других участников, их обратная связь, их жизненный опыт.

Участники чувствуют принадлежность к похожей ситуации. И поэтому ощущают поддержку и понимание, что я не один и не одна, что я обязательно справлюсь. Все это ускоряет процесс восстановления психоэмоционального состояния.

Планируется создать три консультативные группы для взрослых и детей по 10-12 человек. Психотерапевты будут проводить сеансы один раз в неделю продолжительностью два часа.

Контакты: Ивано-Франковск, ул. Шевченко 11, телефоны:

+380668395928

+380688877750

Планируется также открытие аналогичных центров в Хмельницком, Львове, Киеве, Одессе и других городах Украины.

Источник: spravdi.ua