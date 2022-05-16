Команда психологів і психотерапевтів України готова безкоштовно надавати групові та індивідуальні консультації для українців, щоб допомогти мінімізувати наслідки стресу, отриманого в умовах війни.

Групова терапія – це унікальний спосіб, який може охопити роботу з великою кількістю учасників. При груповій психотерапії на людину впливає як її особиста робота з психологом, так і відгуки інших учасників, їхній зворотний зв’язок, їхній життєвий досвід.

Учасники відчувають належність до схожої ситуації. І тому мають підтримку і розуміння, що я не сам і не сама, що я обов’язково впораюся. Все це прискорює процес відновлення психоемоційного стану.

Планується створити три консультативні групи для дорослих і дітей по 10-12 осіб. Психотерапевти будуть проводити сеанси один раз на тиждень тривалістю дві години.

Контакти: Івано-Франківськ, вул. Шевченка 11, телефони:

+380668395928

+380688877750

Планується також відкриття аналогічних центрів у Хмельницькому, Львові, Києві, Одесі та інших містах України.

Джерело: spravdi.ua